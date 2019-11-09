Берлин заглаживает стену

В Берлине и по всей Германии сегодня пройдут торжественные мероприятия в честь 30-летия падения Берлинской стены. Для ведущих западных политиков эта годовщина стала поводом не только вспомнить о прошлом, но и дать оценку нынешней ситуации в Европе и мире. Так, приехавший на празднования госсекретарь США Майк Помпео с сожалением констатировал: надеждам на то, что падение коммунизма приведет к торжеству демократии, не суждено было сбыться. И привел в связи c этим два примера «несвободных обществ» — Китай и Россию.

9 ноября 1989 года пала Берлинская стена — не вся сразу, но жители Восточного Берлина внезапно смогли прорваться в его западную часть, и наоборот. Тридцать лет спустя в этот день в столице объединенной Германии пройдет целая серия памятных мероприятий — включая выставки и кинопоказы,— которая завершится грандиозным концертом у Бранденбургских ворот. В течение почти трех десятилетий они оставались на территории Восточного Берлина, но прямо за ними стояла Стена.

Для участия в субботних официальных мероприятиях вместе с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Ангелой Меркель в Берлин приехали лидеры Словакии, Польши, Чехии и Венгрии — стран, когда-то вместе с ГДР входивших в Организацию Варшавского договора. Президент ФРГ выступит сегодня с торжественной речью в центре города, а канцлер — вдали от главных туристических достопримечательностей, в часовне Примирения в столичном районе Митте. Она была построена на месте одноименной церкви, неудачно оказавшейся у самой Стены и взорванной в 1985 году.

Между тем в дни годовщины Ангела Меркель принимает у себя не только вышеупомянутых лидеров стран так называемой Вышеградской четверки, но и череду других высокопоставленных гостей. Со среды в Германии с визитом находится госсекретарь Майк Помпео, в четверг Берлин посетил генсек НАТО Йенс Столтенберг, в пятницу — бывшая соратница канцлера, а теперь будущий председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. А в воскресенье предстоят переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Высказывания самой Ангелы Меркель в эти дни свидетельствовали о том, что диссонанса события тех дней у нее не вызывают. «Для меня 9 ноября 1989 года было и остается моментом счастья в немецкой истории. Так много людей в ГДР между 1949 и 1989 годами мечтали о свободе — и внезапно мы смогли открыто говорить об этом! Мы смогли возвысить наш голос. И сегодня каждый также может возвысить свой голос»,— заявила она в интервью Der Spiegel. «Конечно, для меня самой это все волнительные воспоминания,— поделилась она в пятницу на встрече с Майком Помпео.— Я жила и училась по другую сторону "железного занавеса" (в ГДР.— “Ъ”), и то, что мы сегодня близкие партнеры и друзья (с США.— “Ъ”), мы никогда не забудем».

Ее гости — и вслед за ними другие политики и дипломаты — не отставали и стремились поделиться как воспоминаниями, так и соображениями относительно настоящего Европы, которое они в основном описывали с тревогой. Так, госсекретарь США Майк Помпео, служивший в армии США в Западной Германии в 1986–1991 годах, вспомнил об этом времени и пожаловался, что «не мог поехать посмотреть Восточную Германию»,— это упущение он компенсировал в ходе нынешнего визита, проехав по стране вдоль бывшей границы и заехав в Лейпциг. Йенс Столтенберг, в свою очередь, вспоминал: «Для моего поколения падение Берлинской стены было решающим моментом, в эту ночь мы все были берлинцами. Как и многие другие, я смотрел телевизор с сыном на руках, которому было тогда несколько месяцев. Это было как новое начало».

Тридцать лет спустя, как дал понять госсекретарь США, положение в Европе остается неспокойным. И ему было ясно, кто в этом виноват. По словам господина Помпео, на Западе полагали, что «падение коммунизма в Берлине, Москве и остальном восточном блоке начнет необратимый тренд во всем мире», и «свободные общества будут процветать везде», но этого не произошло. «Сегодня Россия во главе с бывшим офицером КГБ, когда-то базировавшимся в Дрездене, вторгается в соседние страны и расправляется с политическими оппонентами. А в Китае Компартия формирует новое видение авторитаризма»,— заявил Майк Помпео в Берлине. «Мы протестуем против попыток госсекретаря очернить нашу политическую систему, против заявлений о существовании некой "китайской угрозы", идеологических предрассудков и мышления эпохи холодной войны»,— оперативно заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан. Обвинив господина Помпео в «злостном намерении накопить политический капитал», он призвал «прекратить постоянную и безосновательную критику КНР».

В Москве выпад госсекретаря США в пятницу никак не прокомментировали. Зато в СМИ широко разошелся комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова по поводу перепалки, несколько дней продолжающейся между ведущими политиками Запада. В четверг в интервью изданию The Economist Эмманюэль Макрон сравнил кризис НАТО со «смертью мозга», но с ним публично не согласились канцлер Меркель и другие ее гости. «Какие части тела у этого альянса находятся в коматозном состоянии — это не нам решать, мы не патологоанатомы»,— пошутил Дмитрий Песков.

Владимир Путин, десять лет назад, в 20-летнюю годовщину, назвавший крушение Берлинской стены «одним из наиболее ярких проявлений перемен в мире» и «историческим днем для немецкого народа, который подвел черту под печальным прошлым и, по сути, стал этапной вехой к объединению Европы», к празднику в Берлине не присоединится. Москву на торжественных мероприятиях будет представлять посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. Между тем свое нынешнее отношение к последствиям падения Стены Владимир Путин сформулировал в июне после «Прямой линии». Говоря о «крушении Стены и затем распаде СССР», он заверил: «Мы не хотим вернуться к тому состоянию, в котором находился Советский Союз, когда он навязывал своим соседям, в том числе странам Восточной Европы, образ жизни, политическую систему и так далее. Это контрпродуктивно, это слишком затратно и не имеет исторических перспектив. Нельзя заставить другие народы жить по своим собственным лекалам». «Судя по всему, этот печальный опыт Советского Союза не учитывается некоторыми нашими партнерами на Западе,— отметил он.— Они повторяют те же самые ошибки, наступают на те же самые грабли, исходя из того, что они сами являются империями и строят свою политику именно в имперском ключе».

Галина Дудина