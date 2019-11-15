Журналисту вменили администрирование сообщества «ВКонтакте»

Прокуратура в Ярославле возбудила административное дело по статье об участии в нежелательной организации в отношении редактора интернет-журнала «7x7» Даниила Кузнецова. В основу проверки легли материалы Центра по противодействию экстремизму УМВД по Ярославской области (центр «Э»), который установил, что журналист состоял в числе администраторов сообщества «Открытая Россия. Ярославль» (деятельность «Открытой России» признана Минюстом РФ нежелательной в 2017 году) в сети «ВКонтакте». Показания на журналиста дали другие администраторы группы, которая, по их словам, была создана для встречи с обманутыми дольщиками. Господин Кузнецов считает возбужденное против него дело опасным прецедентом.

Редактор новостного отдела интернет-журнала «7x7» Даниил Кузнецов обвиняется в участии в неправительственной организации, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ (ст. 20.33 КоАП РФ). Состав правонарушения со стороны журналиста прокурор Кировского района Ярославля Юрий Филиппов усмотрел в том, что тот состоял в числе администраторов сообщества «Открытая Россия. Ярославль» в сети «ВКонтакте», где, в свою очередь, была размещена гиперссылка «на информационные материалы, издаваемые общественным сетевым движением "Открытая Россия"».

Деятельность последнего 26 апреля 2017 года Минюст РФ признал нежелательной на территории России. Прокурорская проверка была проведена по материалам центра «Э» УМВД по Ярославской области, сотрудники которого опросили других администраторов паблика.

«В связи с тем что Кузнецов Даниил представлял и позиционировал себя как блогера, фотографа и как активного оппозиционера властям РФ, он вел наиболее активную роль в группе, а именно отвечал за размещение информации, фотографий в группе "Открытая Россия. Ярославль", обновление ресурсов и информационного содержания также было на нем»,— заявил администратор Дмитрий Алипьев, который сейчас отбывает срок в колонии за незаконный оборот наркотиков (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

По словам господина Кузнецова, Дмитрий Алипьев и Артем Колотошин создали этот паблик для встречи с обманутыми дольщиками и включили его в список контактов. Ничего опасного в этом для себя журналист тогда не увидел. По итогам встречи с дольщиками Даниил Кузнецов написал материал, который был опубликован на «7x7».

Редактор сомневается в искренности показаний, которые на него дал Дмитрий Алипьев, с учетом того, что тот отбывает срок в колонии.

«У меня есть все основания полагать, что он был не до конца искренен с оперативником и прокурором. На человека в его ситуации очень легко надавить»,— рассказал “Ъ” Даниил Кузнецов.

Происшедшее он называет опасным прецедентом: пользователям «ВКонтакте», по его словам, не приходят уведомления о том, что их сделали администраторами какого-либо сообщества. «Это можно увидеть, только когда пороешься у себя в группах. Так можно будет привлекать, штрафовать вообще любого»,— говорит журналист.

Администрация «ВКонтакте» пообещала в ближайшее время внести изменения в работу соцсети в части администрирования сообществ, рассказали “Ъ” в пресс-службе соцсети.

«Пользователи будут получать уведомления, когда их назначают администраторами в сообществах. В будущем добавим кнопку подтверждения: пользователя нельзя будет назначить администратором без одобрения с его стороны. Как и раньше, назначать администраторами можно будет только участников сообщества»,— сообщили «ВКонтакте».

Санкция ст. 20.33 КоАП предусматривает наказание для граждан от 5 тыс. до 15 тыс. руб. Судебное заседание по этому делу пока не назначено. Защищать Даниила Кузнецова в процессе будет адвокат правозащитного фонда «Общественный вердикт» Алексей Лаптев.

Александр Тихонов, Ярославль