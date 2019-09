«Открытую Россию» свяжут показаниями

Ленинский райсуд Екатеринбурга приступил к рассмотрению по существу первого уголовного дела по факту деятельности британской организации Open Russia Civil Movement («Открытая Россия») Михаила Ходорковского, которая признана нежелательной в России. На скамье подсудимых — бывший координатор движения «Открытой России» в Екатеринбурге журналист Максим Верников, который пытается доказать, что российская организация никак не связана с британской. Гособвинение намерено допросить засекреченного свидетеля, который раскроет связь российских и британских сторонников господина Ходорковского.



В понедельник судья Ленинского райсуда Андрей Шашкин приступил к рассмотрению по существу уголовного дела экс-координатора всероссийского движения «Открытая Россия» в Екатеринбурге Максима Верникова (занимал эту должность в 2018 году), которому предъявлено обвинение по ст. 284.1 УК РФ («Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории Российской Федерации»). Санкции статьи предусматривают до шести лет лишения свободы. Примечательно, что публичная информация об уголовном деле отсутствует на сайте суда.

В ходе часового заседания суд заслушал обвинительное заключение. Из него следовало, что в 2019 году Максим Верников участвовал в собрании екатеринбургского отделения движения «Открытой России», которое связано с британской организацией Open Russia Civil Movement Михаила Ходорковского. В 2017 году Генпрокуратура РФ признала нежелательными несколько организаций, включая OR (Otkrytaya Rossia) («Открытая Россия»), Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России») и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия»). По версии надзорного органа, деятельность организаций была направлена на «инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации». Поэтому, отмечается в материалах дела, посещая собрания российского отделения британской организации, Максим Верников «покушался на основы конституционного строя и обороноспособность страны». Уголовное дело было возбуждено в марте 2019 года. Максим Верников находится под подпиской о невыезде.

Подсудимый и его защита считают обвинения необоснованными, так как британская Open Russia Civic Movement никак не связана с всероссийским движением «Открытой России», которое в России не запрещено. «Более того, наш подзащитный посещал собрания данного движения в качестве журналиста»,— пояснил адвокат Роман Качанов.

По сведениям “Ъ-Урал”, в ходе судебного следствия гособвинение намерено предоставить скрытые аудиозаписи собраний сторонников Михаила Ходорковского, на которых присутствовал Максим Верников, а также различные фотографии с этих мероприятий. Более того, прокуроры будут допрашивать засекреченного свидетеля обвинения — некого Александра Иванова. Именно он, по версии следствия, должен дать суду неопровержимые доказательства связи британских и российских сторонников господина Ходорковского. Пока порядок допроса свидетелей обвинения не определен. Следующее заседание назначено на 10 октября.

Эксперты указывают, что это первое уголовное дело по данному составу, дошедшее до суда. «Прецеденты по данной статье неизвестны. Для нашего региона она точно уникальна. В уголовный кодекс она была введена в 2015 году, но до настоящего времени, насколько мне известно, суды не привлекали никого по ней к уголовной ответственности»,— пояснил почетный адвокат России Ярослав Загоруйко. Эксперты напоминают, что сейчас в России расследуется как минимум еще одно уголовное дело по данному составу в отношении члена федерального совета «Открытой России» Анастасии Шевченко, однако пока материалы по нему в суд не поступали.

Игорь Лесовских