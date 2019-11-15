Суд поддержал отказ КГИОП признать СКК памятником

Куйбышевский районный суд Петербурга отказался признать незаконным решение КГИОП о невозможности включения спортивно - концертного комплекса «Петербургский» (СКК) в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Административный иск, ответчиком по которому выступал КГИОП, был подан в Куйбышевский районный суд в конце сентября жительницей Московского района Ларисой Лопаткиной. Госпожа Лопаткина требовала признать необоснованным и незаконным отказ КГИОП о включении СКК в перечень выявленных объектов культурного наследия. Данный отказ был выражен в письме КГИОП от 16 апреля 2019 года и направлен заявителям — региональному отделению ВООПИК и Санкт-Петербургскому Союзу архитекторов. По мнению истца, на основании поданных в КГИОП документов, комитет должен был создать комиссию, которая бы провела соответствующую экспертизу об обоснованности включения СКК в реестр.

По словам представителя госпожи Лопаткиной, действия КГИОП нарушили право истца на окружающую среду. «Поскольку действия, которые в данный момент происходят в СКК «Петербургский», а именно разборка его внутренних конструкций, были бы невозможны в случае положительного решения со стороны КГИОП»,— заявил он.

«Письмо, изданное комитетом, не нарушает прав конкретного истца»,— сообщила представитель КГИОП. По ее словам, позиция комитета о включении СКК «Петербургский», остается прежней: с момента завершения его строительства еще не прошло 40 лет. «Кроме того, те заявители, что наплавляли заявление в КГИОП, не стали оспаривать решение комитета»,— добавила она.

Представитель ВООПИК, присутствующая на судебном заседании, заявила об обращении к губернатору с соответствующим запросом, на который ответ ещё не получен. «Вопросы о выявлении объектов культурного наследия решает правительство Петербурга, которое делегирует эти конкретные полномочия КГИОП»,— заявила представитель ВООПИК. Об этом ранее писал «Ъ».

После рассмотрения дела, суд принял решение отказать в удовлетворении иска госпоже Лопаткиной. По словам истца, после ознакомления с решением суда, будет подана апелляция.

Мария Кузнецова