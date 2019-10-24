СКК «Петербургский» может получить статус памятника

Специалисты ВООПИиК и Петербургского союза архитекторов сообщили об установлении новых обстоятельств, позволяющих включить СКК «Петербургский» в перечень выявленных объектов культурного наследия. Как сообщил “Ъ-СПб” заместитель председателя совета Санкт-Петербургского городского отделения ВООПИиК Александр Кононов, из государственного архива наконец был получен Акт приемки построенного здания Государственной комиссией, датированный 29 декабря 1979 года.

«Это официально подтверждает, что строительство объекта было завершено в конце 1979 года. Таким образом, с января 2019 года наступил установленный законом срок для выявления объекта, а с декабря 2019 года — срок для включения в реестр»,— заявил господин Кононов.

По данным “Ъ-СПб”, около недели назад в адрес губернатора Петербурга Александра Беглова было направлено письмо (есть в распоряжении “Ъ-СПб”), в котором градозащитники просят главу города «дать указание КГИОП рассмотреть заявление по существу и включить здание СКК в список выявленных объектов культурного наследия».

Мария Кузнецова