Цена спроса

Стоимость первичной недвижимости в России установила очередной рекорд, достигнув показателя 75 тыс. руб. за 1 кв. м. Но увеличение цен на жилье теперь происходит более плавно: девелоперы опасаются, что резкий рост отпугнет покупателей. Аналитики не сомневаются в дальнейшем подорожании новостроек: во многих регионах спрос на первичную недвижимость поддерживает дешевеющая ипотека.

Средняя стоимость первичной недвижимости в России в ноябре составила 75 тыс. руб. за 1 кв. м — это самый высокий показатель за всю историю, свидетельствуют данные аналитиков компании «Авито Недвижимость». Установление очередного рекорда произошло за счет значительной динамики в годовом выражении: относительно ноября прошлого года новостройки в России подорожали на 12%. Но сейчас на рынке стагнация. По расчетам «Авито Недвижимость», средняя стоимость первичного жилья за месяц выросла на 0,6%. Похожие расчеты приводят в ЦИАН, указывая, что в 15 городах-миллионниках в ноябре цены выросли в среднем на 1,5% относительно октября.

Наиболее выраженную положительную динамику аналитики ЦИАН отмечают в Челябинске: новостройки за месяц подорожали в среднем на 6%, до 50,6 тыс. руб. за 1 кв. м. На втором месте — Волгоград, где жилье выросло в цене на 5% и сейчас продается в среднем за те же 50,6 тыс. руб. за 1 кв. м. В «Авито Недвижимость» отмечают заметную динамику на первичном рынке Тюмени: квартиры за месяц подорожали на 2,65%, до 65,4 тыс. руб. за 1 кв. м. Снижение цен аналитики отмечают в Уфе: в ноябре квартиры подешевели на 1,02% (до 69,5 тыс. руб. за 1 кв. м).

В Московском регионе, по данным ЦИАН, стоимость жилья за последний месяц выросла незначительно. Новостройки в старых границах Москвы и Подмосковья выросли в цене на 1%, до 207,6 тыс. руб. и 88,6 тыс. руб. за 1 кв. м соответственно. В Новой Москве первичная недвижимость за месяц подешевела на 0,4% и теперь продается в среднем за 109,5 тыс. руб. за 1 кв. м. В Санкт-Петербурге квартиры в ноябре подорожали на 2% относительно октября, до 124,8 тыс. руб. за 1 кв. м.

Динамика цен на первичную недвижимость в крупнейших городах России Город Средняя стоимость 1 кв. м в ноябре 2018 года Средняя стоимость 1 кв. м в октябре 2019 года Средняя стоимость 1 кв. м в ноябре 2019 года Изменение цены за месяц Изменение цены за год Уфа 64662 70192 69478 -1,02% 7,40% Волгоград 45475 47523 48134 1,29% 5,80% Воронеж 46051 50227 51684 2,90% 12,30% Краснодар 46918 54303 54304 0,00% 15,70% Красноярск 52904 56739 56873 0,24% 7,50% Москва 210672 246722 246073 -0,26% 16,80% Нижний Новгород 66743 74586 75651 1,43% 13,30% Новосибирск 59838 69096 68839 -0,37% 15% Омск 45176 46251 45867 -0,83% 1,50% Пермь 56368 63796 63165 -0,99% 12% Ростов-на-Дону 53365 53473 53844 0,69% 0,90% Самара 52257 55182 55346 0,30% 5,90% Санкт-Петербург 116215 128328 130565 1,74% 12,30% Саратов 32906 34548 34682 0,39% 5,40% Екатеринбург 69746 72299 73180 1,22% 4,90% Казань 75612 82454 83831 1,67% 10,90% Тюмень 57684 63705 65396 2,65% 13,40% Челябинск 38664 40969 41356 0,94% 7% открыть таблицу в новом окне Источник: данные «Авито Недвижимость».

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов объясняет, что девелоперы стали аккуратнее подходить к повышению цен на жилье. Стоимость недвижимости слишком выраженно росла в период с осени 2018-го до весны 2019-го: в зависимости от региона увеличение составило от 10% до 25%. Но с 1 июля динамика замедлилась.

«Дальнейшая индексация может привести к заметному падению темпов продаж»,— объясняет господин Попов. Дополнительным сдерживающим цены фактором, по словам эксперта, стало увеличение объема предложения на первичном рынке.

Несмотря на это, гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко ждет, что плавное увеличение цен на жилье продолжится. «Банки начали снижать ставки по ипотеке, это поддерживает рынок»,— объясняет он. Именно с дешевеющей ипотекой господин Луценко сейчас связывает положительную динамику стоимости новостроек в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Казани. «Это города с платежеспособным спросом»,— поясняет он. Тенденцию к росту цен на жилье эксперт отмечает также во Владивостоке, Ижевске, Набережных Челнах и Самаре. «Это те города, которые не столь существенно повышали цены в течение года и теперь догоняют»,— поясняет господин Луценко. Слишком резкое предшествующее повышение цен, по словам эксперта, застройщики уже отыгрывают в Красноярске, Липецке и Магнитогорске — новостройки здесь дешевеют.

Александра Мерцалова