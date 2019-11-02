Регионы разошлись во вводе

Выигрывающая конкуренцию у Санкт-Петербурга за проекты массового жилищного строительства Ленинградская область по итогам трех кварталов этого года стала лидером по вводу жилья на душу населения. Москве, вопреки двукратному увеличению темпов, не удалось войти даже в десятку регионов: показатель на человека в столице в три раза ниже, чем у лидера. Ввод жилья в городе отстает от потребностей из-за роста населения и миграции, констатируют консультанты.

Регионом—лидером по вводу жилья на человека в январе—сентябре 2019 года стала Ленинградская область, где застройщики суммарно сдали 1,68 млн кв. м жилья — по 0,91 кв. м на каждого жителя. Об этом говорится в исследовании ЦИАН, подготовленном на базе данных Росстата. Первую строчку региону удалось занять, несмотря на реальное снижение объемов сданной недвижимости: в натуральном выражении по итогам девяти месяцев показатель сократился на 20%. При этом Ленинградская область формирует 3% строящегося жилья в стране. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров объясняет, что область выигрывает у Санкт-Петербурга конкуренцию за новые проекты из-за высокой инвестиционной привлекательности, в том числе за счет более лояльных требований к финансированию строительства инфраструктуры и возврата средств через сокращение налогов. Эксперт добавляет, что большинство возводимой недвижимости — массовое жилье на границе с Санкт-Петербургом: «То есть понятие между областью и городом существенно размыто».

На втором месте по вводу жилья на человека, согласно оценкам ЦИАН,— Московская область: по итогам первых девяти месяцев на каждого жителя здесь пришлось 0,76 кв. м новой недвижимости. Суммарно в регионе было сдано 5,8 млн кв. м — 12% от всего построенного в России жилья. Год к году показатель сократился на два процентных пункта. На третьем месте — Липецкая область, где за три квартала на каждого жителя было сдано 0,72 кв. м нового жилья.

Несмотря увеличение объема ввода жилья в два раза, до 3,64 млн кв. м, Москве не удалось войти в топ-10 регионов по вводу жилья на душу населения. Согласно оценкам ЦИАН, в столице показатель по итогам трех кварталов достиг 0,28 кв. м на человека. Управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая подсчитала, что по этому показателю Москва находится на 46-м месте среди всех регионов. Объемы строительства в городе отстают от реальной потребности в жилье из-за роста населения и миграции, поясняет она. При этом госпожа Литинецкая считает, что увеличение объема ввода не всегда становится причиной снижения цен: на них в значительной мере влияют спрос, инфляция и иные факторы.

Общий ввод жилья в России, по оценкам ЦИАН, по итогам девяти месяцев вырос на 8%, до 48,9 млн кв. м, год к году. При этом положительная динамика во многом обеспечена индивидуальным жилищным строительством (ИЖС): темпы его ввода за период увеличились на 13% против 3% для многоквартирных домов. Гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко поясняет, что сектор ИЖС традиционно быстрее реагирует на макроэкономические тренды: «Масштабы таких проектов позволяют приостановить их реализацию в случае необходимости». Многоквартирные дома намного более сложный процесс: господин Алексеенко уверен, что в этом году на фоне реформы правил привлечения средств дольщиков многие застройщики скорректировали планы по вводу жилья.

В РАСК указывают, что, согласно стандартам ООН, хороший показатель обеспеченности жильем — 30 кв. м на человека, в России он сейчас находится на уровне 26 кв. м. Для выхода на стандарты ООН, по оценкам Николая Алексеенко, в России нужно построить еще 600–700 млн кв. м жилья, для чего потребуется ежегодно вводить по 120 млн кв. м недвижимости в течение пяти лет без учета выбытия. При этом если по итогам 2019 года объем ввода жилья вырастет на 5–7%, то в следующие два года показатель окажется ниже, ожидает он.

Александра Мерцалова