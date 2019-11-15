Индекс промышленного производства в Петербурге составил 104,5%

Индекс промышленного производства (ИПП) в Петербурге по итогам 10 месяцев текущего года составил 104,5% а аналогичному периоду 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Смольного.

За отчетный период существенный рост производства был зафиксирован в производстве электрооборудования (128,5%), производство транспорта, включая суда — 115,3% и производство автомашин — 102,2%.

Положительная динамика зафиксирована в производстве одежды, оборудования, деревообработке и производстве пищевых продуктов.

Добавим, что ИПП Петербурга за январь-сентябрь текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составил 104,7%.