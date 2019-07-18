Индекс промышленного производства в Петербурге составил 104,9%

Индекс промышленного производства в Петербурге за январь-июнь текущего года составил 104,9%. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по промышленной политике и инновациям (КППиИ).

Среди обрабатывающих производств наибольший рост наблюдается в производстве одежды (25%), резиновых и пластмассовых изделий (11,6%). В отраслях машиностроения существенный прирост показали производство электрического оборудования (22,6%) и автотранспортных средств (6,4%). В высокотехнологичном секторе ощутимее всего выросло производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (на 11,3%).

Напомним, что власти Петербурга рассчитывают на 10% рост промышленного производства в городе течение ближайших пяти лет.