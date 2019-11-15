Вред дорогам покроют ценой на шины

Шипованная резина может подорожать. Сегодня в Госдуме предложили увеличить стоимость таких шин в качестве компенсации за вред для дорог. Ранее «Автодор» выступил с идеей сократить срок эксплуатации «шиповок» и ввести штрафы за несоблюдение этого условия. Отмечалось, что 90% ущерба российские дороги получают зимой, особенно сильно страдают дороги с разрешенной скоростью более 70 км/час. Но ограничение скорости навредит тем, кто не использует шипы, например, жителям южных регионов.

В стоимость такой резины можно было бы включить специальный акциз, считает депутат Госдумы Александр Васильев: «Если посмотреть материалы исследования институтов, по вырубке асфальта будет четко видно, что фуры в правом ряду не так беспокоят покрытие, как джипы, которые проносятся на большой скорости на шипованной резине и после этого создают глубокую колею. Компенсацию вреда от использования шипованной резины, возможно, стоит закладывать дополнительные деньги, которые можно перечислить в дорожный фонд.

Ограничение скорости равномерно ляжет на тех, кто ездит на шипах и кто ездит на "липучке"

У нас есть ряд южных регионов, где, вообще, даже снега нет. Там шипованная резина практически не нужна. Предложение от госкомпаний звучало таким образом, чтобы для всех ограничить скорость до 80 км/ч, хотя у той же госкомпании есть трасса М-4 «Дон» — там есть участки по 130 км/ч. Если на них ограничить скорость на 50 км/ч, это будет существенно, тем более на этих участках автомобилисты платят деньги за проезд».

Теоретически от шипованной резины вовсе можно отказаться, говорит координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, но сделать это получится, только если за качеством дорог зимой будут лучше следить: «Я не понимаю, почему шипованную резину называют проблемой.

Проблемой является гололедица, которую не вовремя устраняют на подавляющем числе российских дорог.

Даже на платных дорогах довольно часто случаются массовые аварии из-за обледенения проезжей части. Популярность шипованной резины у нас в стране не из-за того, что людям нравится звук соприкосновения шипов об асфальт, не потому, что мы такие извращенцы. Спасение автомобилистов — это дело рук самих автомобилистов. Мы выживаем как можем. Давайте сначала научимся содержать российские дороги зимой, причем делать это системно по всей стране, потом можно говорить об ограничении “шиповки”».

Для чего «Автодор» предлагает сократить срок эксплуатации шипованных шин Читать далее

Синоптики советовали автомобилистам «переобуть» машины еще в конце октября. Это связано с ожидаемым похолоданием. Срочно сменить резину также порекомендовали в ГИБДД и Центре организации дорожного движения.

Илья Сизов