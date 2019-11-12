Шипованные шины съедут с дорог досрочно

«Автодор» предложил россиянам меньше использовать шипованные шины. Специалисты говорят, что это необходимо ради снижения износа дорог. Разрешенный срок эксплуатации хотят сократить с 273 дней до 188. А для тех, кто будет пользоваться шипованными шинами вне установленного периода, эксперты предложили ввести штрафы, правда, их сумма не уточняется.

За основу здесь взяли опыт Европы и США, пояснил “Ъ FM” замдиректора департамента проектирования, технической политики и инновационных технологий «Автодора» Роман Бородин: «Опыт показывает, что в определенных регионах зарубежных государств эксплуатация шипованных шин либо полностью запрещается, либо разрешается с ограничением скоростных режимов. Мы проводим исследование в рамках этого. И анализ метеостанций в центральном регионе подтвердил возможность снижения разрешенного срока эксплуатации шипованных шин. Вопрос штрафов мы обозначили при анализе действующей нормативно-технической законодательной базы РФ, но это не является основным критерием и конкретным предложением».

Насколько оправданы предлагаемые меры? Шипованные шины действительно серьезно портят дорожное полотно, однако и «Автодору» с такими предложениями не стоит меньше следить за качеством трасс, считает доцент МАДИ Сергей Зеге: «Сокращение объема использования шипованной резины действительно может существенно снизить появление дефектов, прежде всего, там, где силовой контакт между автомобилем и дорогой особенно велик. Но кто будет отвечать за то, чтобы трассы отвечали условиям безопасности движения? “Автодор”? Если да, то тогда сокращение срока эксплуатации вполне оправдано».

Предлагаемые «Автодором» изменения в первую очередь касаются Центрального федерального округа. Кроме того, для лучшей сохранности дорожного покрытия, по мнению экспертов госкомпании, нужно, чтобы максимальная скорость для автомобилей зимой на трассах всех типов не превышала 80 км/ч. Такие инициативы в первую очередь сделают движение менее безопасным, не говоря уже о дополнительных сборах с водителей. В этом уверен председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин: «Новая инициатива направлена на то, чтобы собрать больше денег с водителей. Кто будет платить за то, что в результате возрастет количество ДТП, сказать трудно. Вряд ли это будет “Автодор”.

Учитывая климатические условия, в которых мы живем, и перепады погоды, такие жесткие рамки устанавливать просто нельзя.

Кроме того, надо, чтобы период “переобувания” был растянут во времени, иначе это приведет к огромным очередям и давке. То есть с точки зрения безопасности дорожного движения это предложение неправильное. Хотите ограничить скорость в зимний период, ставьте дорожные знаки на тех участках, где действительно это необходимо».

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В конце октября центр погоды «Фобос» посоветовал московским автомобилистам сменить резину из-за ожидаемого похолодания. До этого «переобуться» столичных водителей просили в Центре организации дорожного движения и в ГИБДД.

Владимир Расулов