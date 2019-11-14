В Госдуме предложили позволить продлевать полномочия ректора СПбГУ более двух раз

Депутаты Госдумы внесли поправку к законопроекту о совершенствовании практики для студентов. В случае принятия документ позволит продлевать полномочия ректоров Московского государственного университета им. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета более двух раз. Авторами поправки стали первый вице-спикер ГД Иван Мельников, вице-спикер Александр Жуков, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский и председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов, сообщает РИА Новости.

Согласно действующему законодательству, президент РФ вправе дважды продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ на новый срок до 5 лет по достижении ими предельного возраста, после которого необходимо покинуть занимаемый пост (65 лет). Предлагаемая депутатами поправка данное ограничение устраняет.

Напомним, что ректором СПбГУ с 2008 года является Николай Кропачев. Указом президента он уже дважды (2009 и 2014 годы) переназначался на новый срок.

Ранее «Ъ» сообщал, что руководство СПбГУ и лично господина Кропачева обвинили в бездействии из-за дела доцента Олега Соколова, сознавшегося в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. По мнению авторов петиции, созданной с целью отправить ректора петербургского Госуниверситета в отставку и собравшей более 65 тыс. подписей, администрация вуза якобы знала о предыдущих преступлениях историка, но сознательно их игнорировала.