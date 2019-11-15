Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию

Бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, осужденного за получение взятки в особо крупном размере и воспрепятствование правосудию, 15 ноября этапировали из СИЗО в колонию для отбытия наказания, рассказал ТАСС его адвокат Александр Горбатенко. 13 ноября “Ъ” писал, что Захарченко был присвоен статус заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей властей, влекущий за собой ужесточение контроля и другие ограничения.

По словам источника ТАСС, Захарченко будет отбывать наказание в Мордовии, в поселке Леплей, в колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, Дмитрий Захарченко был арестован в сентябре 2016 года. В ходе обысков в его квартире и квартирах его родственников нашли 374 млн руб., $140 млн и €2 млн (всего более 9 млрд руб.). Гособвинение просило приговорить его к 15 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.

10 июня суд приговорил экс-сотрудника антикоррупционного управления МВД РФ Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии строгого режима (17 октября срок заключения снижен до 12 лет и 6 месяцев), а также оштрафовал на 117 млн руб. Его признали виновным по делу о получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствовании правосудию (ч. 3 ст. 294 УК РФ). По одному из эпизодов — о взятке $800 тыс. от ресторатора Мехди Дусса — бывшего полковника оправдали.

О деле Дмитрия Захарченко — в подборке материалов “Ъ”.