Ущерб от наводнения в Венеции составил €1 млрд

В Венеции ущерб от наводнения, настигнувшего город несколько дней назад, достиг €1 млрд, сообщил мэр Луиджи Бруньяро. Сегодня, по прогнозам синоптиков, Венецию ждет новый пик наводнения.

«Мы разрушили Венецию. Речь идет о миллиарде ущерба, и мы говорим о том, что произошло позавчера, а не сегодня»,— констатировал он во время посещения площади Святого Марка. Главную площадь города закрыли на неопределенное время из-за уровня воды. На своей странице в Twitter мэр города открыл сбор пожертвований на восстановление Венеции.

??Piazza San Marco e Chiusa??

??Piazza San Marco is closed?? pic.twitter.com/ppdlpiXa3P — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) 15 ноября 2019 г.

«Люди потеряли все. Для нас с (прибытием.— “Ъ”) соленой водой ситуация становится еще сложнее. Это вызов для всей страны. Венецианцы не плачут, а работают»,— сказал господин Бруньяро журналистам.

Сейчас в Венеции традиционный период высокой воды, когда уровень воды в каналах поднимается и частично затапливает улицы города. В начале недели, 12 ноября, в Венеции началось наводнение. Вода распространилась на 80% территории города. Правительство Италии выделило €20 млн на ликвидацию последствий катаклизма.

Как наводнение повлияло на жизнь в городе — в материале “Ъ FM” «Венеция покрылась илом».