Правительство Великобритании отложило публикацию доклада о «российской угрозе»

Парламентский доклад об угрозе Великобритании, якобы исходящей от России, заблокирован британским правительством как минимум на месяц, сообщает газета The Guardian. 50-страничный доклад был подготовлен парламентским комитетом по разведке и безопасности. В правительстве сообщили, что доклад не может быть опубликован до выборов 12 декабря.

«Есть отчеты о процессах, которые необходимо пройти перед публикацией, и комитет хорошо осведомлен об этом»,— сказал неназванный представитель правительства. Председатель комитета Доминик Грив сказал, премьер-министр должен объяснить, почему публикацию доклада необходимо отложить. В противном случае, он должен быть обнародован.

Сообщается, что в отчете собраны утверждения, что Россия вмешивалась в британскую политику и в деятельность Консервативной партии. В нем также есть заявления о том, что в 2016 году Россия начала операцию по оказанию влияния на «Брексит».

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил Палату общин поддержать проведение всеобщих выборов 12 декабря. Взамен британский премьер готов был дать парламенту дополнительное время на обсуждение его варианта договора по «Брекситу». После того как его предложение было отклонено, он внес соответствующий краткий законопроект, для принятия которого требовалось простое большинство.

О новом повороте в политической истории Великобритании — в публикации “Ъ”.