«Нафтогаз»: предложение Путина снизить цену на газ на 20–25% не скидка, а нормальная цена

Цена на прямые поставки российского газа на Украину должна быть на 20–25% ниже, чем газ из Европы, считает исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко. Так он прокомментировал предложение президента РФ Владимира Путина.

«"Газпром" при прямых поставках не платит за его транспортировку в Европу. То есть 20–25% — это не скидка, это нормальная цена, причем следствием которой может быть снижение доходов Украины от транзита. Поэтому скидку справедливо считать по отношению к уровню "цена на немецком рынке минус стоимость транспортировки от границы России до Германии"»,— написал господин Витренко в Facebook. Он подчеркнул, что «скидка в 20–25%, учитывая будущие объемы импорта газа, не сможет реально компенсировать отказ от $3 млрд, которые нам сейчас должен уплатить "Газпром" по решению Стокгольмского арбитража».

Напомним, 14 ноября Владимир Путин признал, что риск прекращения транзита российского газа через Украину действительно существует. Также глава государства считает, что ситуацию может обострить новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому», поданный в ноябре.

О том, как судебные разбирательства осложняют переговоры по транзиту газа,— в материале “Ъ”.