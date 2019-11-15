Красноярская служба доставки суши «Ёбидоёби» заходит в Екатеринбург

Известная на всю страну красноярская служба доставки суши и роллов «Ёбидоёби» начнет работать в Екатеринбурге до конца этого года. Как рассказал “Ъ-Урал” совладелец компании Константин Зимен, доставка откроется по франшизе. Кто будет франшизером, собеседник отказался говорить. Сумма инвестиций в открытие доставки в городах-миллионниках — около 2,5 млн руб., паушальный взнос — 450 тыс. руб.

Сеть «Ёбидоёби» создана в Красноярске в 2016 году. В переводе с японского название означает «День недели — суббота». Спустя месяц после запуска местные жители пожаловались на название службы доставки в Федеральную антимонопольную службу России, так как посчитали, что выражение «Ёбидоёби» на рекламной конструкции указывает на «признаки совершения противоправных деяний в сфере общественной нравственности», но ведомство не нашло нарушений в названии. Сейчас сеть также работает в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Абакане, Канске, Хабаровске и Йошкар-Оле.

Илья Николаев