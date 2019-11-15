В Екатеринбурге откроется доставка суши «Ёбидоёби»

В Екатеринбурге до конца года начнет работать известная на всю страну своим названием доставка суши и роллов «Ёбидоёби». Она открывается по франшизе одноименной красноярской компании. Совладелец компании Константин Зимен рассказал “Ъ-Урал”, что сейчас заканчивается ремонт помещения на улице Татищева, где доставка будет располагаться. Кто будет франшизером в Екатеринбурге, господин Зимен говорить отказался. По его словам, сумма инвестиций в открытие доставки в городах-миллионниках составляет около 2,5 млн руб. Паушальный взнос — 450 тыс. руб.

Сеть создана в Красноярске в 2016 году. Спустя месяц после запуска компании пришлось отстаивать право на название. Местные жители пожаловались, что выражение «Ёбидоёби» на рекламной конструкции указывает на «признаки совершения противоправных деяний в сфере общественной нравственности». Дело рассматривала Федеральная антимонопольная служба, в результате в названии не нашли нарушений. В переводе с японского «Ёбидоёби» означает «День недели – суббота». На данный момент доставка помимо Красноярска работает в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Иркутске, Абакане, Йошкар-Оле, Канске.

Татьяна Дрогаева