Гендиректору ЧОПа предъявлено обвинение после стрельбы в колледже Благовещенска

Следственный комитет РФ предъявил обвинение генеральному директору частной охранной организации «Сириус-А», который ранее был задержан и помещен в СИЗО после стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства (Благовещенск). Учащийся этого учебного заведения убил одного из студентов, трое были ранены.

Глава ЧОПа является фигурантом уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, из-за нарушений в работе «Сириус-А» к охране колледжа был допущен человек, не имевший разрешения на охранную деятельность.

«Генеральному директору частной охранной организации ''Сириус-А'' предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)»,— говорится в сообщении.

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19-летний студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске устроил стрельбу в одной из аудиторий. Погиб его ровесник, еще трое молодых людей 17 и 20 лет получили ранения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Устроивший стрельбу юноша покончил с собой.

О стрельбе в Благовещенске — в материале “Ъ” «Убийство не вписалось в рамку».

Майя Зорина, Благовещенск