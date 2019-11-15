Минобороны потеряло 35 млн руб. при строительстве военных городков в Чечне

В ходе проверки государственных контрактов, заключенных Минобороны и подрядчиками по оборудованию военных городков в Чеченской Республике, 201-я военная прокуратура гарнизона Южного военного округа (ЮВО) выявила завышение объемов выполненных работ, а также использование дешевых материалов пятигорской строительной компанией ООО 419 УНР, сообщает пресс-служба военной прокуратуры ЮВО.

Согласно информации, размер вреда, причиненного субподрядчиком государству, составил 35 млн руб. Кроме того, в отношении генерального директора строительной фирмы 419 УНР расследуется уголовное дело по признакам мошенничества, связанного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в предпринимательской деятельности (ч. 5 ст. 159 УК РФ).

По данным Картотека.ру, до февраля компанию возглавлял Сергей Ковалев, затем генеральным директором стал Робик Бабаян.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону