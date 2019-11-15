Начальнику УФСИН по Ростовской области вменяют нарушение секретного документооборота

Арестованному начальнику УФСИН по Ростовской области Муслиму Даххаеву следствие вменяет разглашение гостайны в виде нарушения секретного документооборота внутри организации, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Александра Заманского.

«Громко звучит - разглашение гостайны. Фактически инкриминируется нарушение секретного документооборота внутри организации. То, что в СМИ пишут многие страшные вещи, это нелепо», — передает издание слова господина Заманского.

Защитник уже подал апелляционную жалобу на арест господина Даххаева. Начальник УФСИН является единственным фигурантом дела, которое, по словам адвоката, засекречено.

Господина Даххаева задержали и отвезли на допрос в управление ФСБ России по Ростовской области 13 ноября. На следующий день Ленинский районный суд Ростова избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 30 дней. Так, господин Даххаев останется под стражей до 12 января 2020 года.

Муслим Даххаев был назначен и. о. начальника ГУ ФСИН по Ростовской области летом 2017 года , а в июле прошлого года утвержден в этой должности. Серьезных претензий по службе к нему не возникало. Следует отметить, что предшественник генерала Даххаева на посту начальника ГУ ФСИН Сергей Смирнов и его заместитель в 2017 году были арестованы по обвинению в получении взяток. В 2018 году генерал-лейтенант Смирнов скончался в больнице после попытки покончить с собой.

Дарья Голякова