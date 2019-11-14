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Фото: Максим Варывдин / Коммерсантъ   |  купить фото

Начальника УФСИН по Ростовской области заключили под стражу

Ленинский районный суд избрал начальнику УФСИН России по Ростовской области Муслиму Даххаеву меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 30 дней. Об этом “Ъ-Юг” рассказали в пресс-службе суда. Так, господин Даххаев останется под стражей до 12 января 2020 года.

Начальника УФСИН, его заместителей и других сотрудников ведомства задержали 13 ноября. Поводом стали подозрения в коррупционных преступлениях и в разглашении государственной тайны. После задержания подозреваемых отвезли на допрос в управление ФСБ России по Ростовской области.

Муслим Даххаев был назначен и. о. начальника ГУ ФСИН по Ростовской области летом 2017 года , а в июле прошлого года утвержден в этой должности. Серьезных претензий по службе к нему не возникало. Следует отметить, что предшественник генерала Даххаева на посту начальника ГУ ФСИН Сергей Смирнов и его заместитель в 2017 году были арестованы по обвинению в получении взяток. В 2018 году генерал-лейтенант Смирнов скончался в больнице после попытки покончить с собой.

Дарья Голякова


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