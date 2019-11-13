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Ростов-на-Дону. Юг России

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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Задержано руководство управления ФСИН по Ростовской области

В среду, 13 ноября, в Ростове задержали начальника УФСИН России по Ростовской области генерал-майора внутренней службы Муслима Даххаева, его заместителей и других сотрудников ведомства, сообщил „Ъ-Юг“ источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщает 1rnd.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, поводом к задержаниям стали подозрения в коррупционных преступлениях. При этом «Интерфакс» со ссылкой на заместителя директора ФСИН Валерия Максименко сообщает, что руководство донского управления ФСИН также подозревают в разглашении государственной тайны. Сейчас задержанных допрашивают в управлении ФСБ России по Ростовской области.

Кристина Федичкина


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