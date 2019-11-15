Банки могут начать получать добровольные декларации от клиентов

Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) дать возможность гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники. По оценкам банков, такой подход должен помочь в оценке долговой нагрузки клиентов.

Идея дать возможность гражданам самостоятельно заявлять о своих доходах, а участникам рынка — получать информацию о таких клиентах в бюро кредитных историй (БКИ), обсуждается сейчас сразу на нескольких площадках.

По информации издания, сам ЦБ к такой инициативе относится с сомнением, так как механизм проверки сведений, заявленных в таких добровольных декларациях, вызывает вопросы. Сейчас возможность добровольного декларирования есть, но только для ограниченного круга кредитов.

Согласно предлагаемому банками проекту, клиент сообщает в банк о своем доходе и эти данные становятся частью его кредитной истории на какой-то период времени. Как только информация о доходе клиента отобразится в БКИ, она станет доступна другим участникам рынка по запросу. Клиент может заявлять о своем уровне дохода не чаще одного раза в год.

Напомним, как ранее стало известно “Ъ”, поправки к закону «О кредитных историях» могут претерпеть существенные изменения. Основным из них станет возможность кредиторов запрашивать платежную нагрузку для расчета показателя долговой нагрузки граждан и организаций только в одном квалифицированном бюро.

О том, как банкам планируют упростить работу с БКИ,— в материале “Ъ” «Кредитная история из одного окна».

О том, как ЦБ унифицирует систему оценки кредитных историй граждан,— в материале “Ъ” «Заемщиков сводят в единый рейтинг».