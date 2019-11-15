«Ведомости»: стоимость паромов для связи Сахалина с материком подорожала на 4 млрд руб.

Амурский судостроительный завод (АЗС; входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) потратит на строительство двух паромов для связи Сахалина с материком на 40% больше денег, чем планировалось, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. По контракту паромы стоили по 4,9 млрд руб., но ОСК оценила расходы завода примерно на 4 млрд руб. выше. Паромы соединят Ванино (Хабаровский край) и Холмск (остров Сахалин).

По словам собеседников издания, одной из причин подорожания паромов стало увеличение сроков их строительства. Паромы должны были построить к декабрю 2019 года. Однако ОСК попросила сдвинуть срок сдачи первого парома на 2020 год, второго — на 2021-й. Источники «Ведомостей» утверждают, что Минтранс и Минпромторг согласовали перенос сроков.

В Минпромторге газете заявили, что ОСК и Амурский завод не обращались в министерство насчет увеличения стоимости паромов. В Минтрансе «Ведомостям» сообщили, что проект постановления правительства о переносе сроков ввода паромов в эксплуатацию находится в работе, но сумма контрактов не изменилась. В ОСК никак не прокомментировали информацию.

В 2018 году “Ъ” стало известно, что ОСК настаивала на переносе с 2019 на 2020 год сроков сдачи паромов для линии Ванино—Холмск. Причиной назывались проблемы с финансированием и санкции.

В начале 2019-го АСЗ снова попросил дополнительное финансирование. В дополнение к 14 млрд руб., необходимым верфи для покрытия убытков прошлых лет, заводу не хватало 1,4 млрд руб. на завершение строительства двух паромов.

Подробности — в публикации “Ъ” «На паромы для Сахалина не хватило денег».