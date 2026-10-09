Politico: Евросоюз намерен сократить семилетний бюджет на €200 млрд
09.10.2026, 16:05
Семилетний бюджет стран Евросоюза, запланированный ранее почти в €2 трлн, могут сократить на €200 млрд. Об этом сообщает Politico со ссылкой на 12 дипломатов ЕС.
Пересмотр бюджета на 2028-2034 годы должен состояться 10 октября, утверждают источники издания. Предполагается, что председательствующая в Совете Евросоюза Ирландия предложит компромисс, с которым согласятся все страны. Урезать бюджет планируется за счет сокращения финансирования внешнеполитической деятельности и помощи зарубежным странам. В то же время субсидии, направленные на поддержку фермеров, могут остаться практически неизменными.
Неделей ранее Еврокомиссия предложила сократить бюджет до €1,76 трлн — главным образом за счет уменьшения расходов на поддержку сельского хозяйства и регионального развития. Вскоре 17 южных и восточных стран, наиболее зависимых от этих субсидий, выступили против.
Семилетний план был предложен в июле 2025 года и сразу же вызвал недовольство среди членов Евросоюза. Западные страны, включая Германию и Нидерланды, призывали направить больше средств на оборону, уменьшить поддержку фермеров и сократить бюджет. Южные страны-участницы ЕС просили ровно о противоположном. Окончательно утвердить бюджет Евросоюз должен до конца 2026 года.