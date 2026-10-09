Politico: Евросоюз намерен сократить семилетний бюджет на €200 млрд

Пересмотр бюджета на 2028-2034 годы должен состояться 10 октября, утверждают источники издания. Предполагается, что председательствующая в Совете Евросоюза Ирландия предложит компромисс, с которым согласятся все страны. Урезать бюджет планируется за счет сокращения финансирования внешнеполитической деятельности и помощи зарубежным странам. В то же время субсидии, направленные на поддержку фермеров, могут остаться практически неизменными.