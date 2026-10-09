Лауреат Нобелевской премии мира посвятила награду жертвам международных преступлений
Лауреат премии мира Пиллэй посвятила награду жертвам международных преступлений
09.10.2026, 15:53
Лауреат Нобелевской премии мира 2026 года Наванетхем «Нави» Пиллэй посвятила награду «жертвам, пережившим международные преступления». Об этом она заявила на пресс-конференции в Нюрнберге.
«Эта награда укрепляет мою уверенность в том, что мы должны сплотиться ради защиты верховенства права, независимости судов и основанного на принципах международного правопорядка»,— сказала лауреат.
Госпожа Пиллэй осудила нападки на Международный уголовный суд (МУС), в частности, со стороны президента США Дональда Трампа. Во время выступления она призвала мировых лидеров соблюдать «юридическое обязательство защищать права человека и воздерживаться от войны».
Наванетхем Пиллэй родилась в 1941 году в Южно-Африканском Союзе. Получила образование в Гарвардской школе права. За свою карьеру госпожа Пиллэй возглавляла трибунал по геноциду в Руанде и работала судьей Международного уголовного суда (МУС). Она стала первой женщиной неевропейского происхождения, занявшей пост судьи Высокого суда Южной Африки. В 2025 году Наванетхем Пиллэй председательствовала в комиссии ООН, обвинившей Израиль в геноциде в секторе Газа.