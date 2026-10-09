Лауреат Нобелевской премии мира посвятила награду жертвам международных преступлений

Наванетхем Пиллэй родилась в 1941 году в Южно-Африканском Союзе. Получила образование в Гарвардской школе права. За свою карьеру госпожа Пиллэй возглавляла трибунал по геноциду в Руанде и работала судьей Международного уголовного суда (МУС). Она стала первой женщиной неевропейского происхождения, занявшей пост судьи Высокого суда Южной Африки. В 2025 году Наванетхем Пиллэй председательствовала в комиссии ООН, обвинившей Израиль в геноциде в секторе Газа.