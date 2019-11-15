Профицит пошел на снижение

По итогам десяти месяцев 2019 года федеральный бюджет РФ исполнен с профицитом в 3,5% ВВП, или 3,07 трлн руб., сообщил Минфин. Такой показатель — на уровне прошлогоднего: по окончании десяти месяцев 2018 года профицит был на уровне 3,6% ВВП. Интересно, что в отдельно взятом октябре впервые в этом году месячного профицита не было — напротив, Минфин зафиксировал символический дефицит в 0,2%. Произошло это за счет всплеска расходов. При средних тратах в январе—сентябре в 1,34 трлн руб. в месяц в октябре было потрачено заметно больше — 1,65 трлн руб.

По плану Минфина, в ноябре—декабре среднемесячные расходы вырастут еще (до трети средств осваивается бюджетополучателями в конце года), так что профицит сократится. Принятый в среду Госдумой в первом чтении законопроект о правке действующего закона о бюджете-2019 (см. “Ъ” от 14 ноября) снизил размер ожидаемого в этом году профицита с 1,7% до 1,4% ВВП. Сокращение планового «избытка» денег в госказне на 400 млрд руб. правительство объяснило снижением ожидаемых доходов на 205 млрд руб. при одновременном увеличении расходов на 196 млрд руб.

Пока же по итогам января—октября доходы госказны были равны 16,67 трлн руб. (83% от годового плана). Федеральная таможенная служба привлекла в бюджет 4,7 трлн руб. (81% годового плана), Федеральная налоговая служба — 10,49 трлн руб. (83%). Прочие администраторы доходов обеспечили поступление 1,49 трлн руб., это 90% от утвержденных годовых назначений. Нефтегазовые доходы (средняя цена барреля Urals по итогам января—октября 2019 года составила $63,53 за баррель при заложенных в бюджет $63,4) за десять месяцев исполнены на 81% от годового плана, ненефтегазовые — на 84%.

Несмотря на октябрьское ускорение, расходы традиционно исполнены хуже, чем доходы. По итогам января—октября траты составили 13,6 трлн руб.— 74% от плана. Год назад ситуация с уровнем кассового исполнения была получше — 77% от задания. Тема плохого освоения ассигнований позавчера обсуждалась в Госдуме в рамках правки бюджета-2019. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что сумма неисполненных расходов бюджета ежегодно растет: в 2016 году это было 220 млрд руб., в 2018 году — 778 млрд, а в этом году показатель может составить почти 1 трлн руб.

Вадим Вислогузов