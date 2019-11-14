Бюджет недосчитался нефти и газа

Принятый вчера Госдумой в первом чтении законопроект о правке действующего закона о федеральном бюджете-2019 снизил размер ожидаемого в этом году профицита с 1,7% до 1,4% ВВП. В рублевом выражении этот показатель сокращается с 1,881 трлн до 1,481 трлн руб. Сокращение планового «избытка» денег в госказне на 400 млрд руб. объясняется снижением ожидаемых доходов 2019 года на 205 млрд руб. (до 19,97 трлн руб., см. диаграмму) при одновременном увеличении расходов на 196 млрд руб. (до 18,49 трлн руб.).

Причиной меньших, чем ожидалось, доходов является снижение нефтегазовых поступлений на 398 млрд руб. Они, в свою очередь, сократились из-за снижения цен на нефть (оно началось в июне) и газ (в мае). В январе—сентябре баррель Urals стоил в среднем $64,2 при заложенных в бюджет $63,4. В правительстве на рост цен в оставшееся до конца года время не надеются, и поэтому поправками прогнозная цена нефти снижена до $62,2 за баррель. Ожидаемый уровень среднеконтрактных цен на газ также снижен — с $226,7 до $189,2 за 1 тыс. куб. м.

Ненефтегазовых доходов в бюджете-2019, наоборот, будет больше, чем ожидалось,— плюс 194 млрд руб. Прибыток получен за счет внутреннего НДС (плюс 89,5 млрд руб.), налога на прибыль (56,6 млрд руб.), ввозных таможенных пошлин (32,1 млрд руб.), а также доходов по остаткам средств на счетах бюджета и от их размещения (70,5 млрд руб. без учета ФНБ).

Из изменений расходной части бюджета-2019 самой дорогой стала норма об имущественном взносе в 161 млрд руб. в капитал ВЭБ.РФ — речь, по всей видимости, идет о возврате госкорпорации потерь от передачи Связь-банка на баланс Промсвязьбанка (см. “Ъ” от 17 октября).

Второе чтение законопроекта о правке бюджета намечено на 19 ноября. Как следует из имеющихся у “Ъ” поправок, уже подготовленных Минфином к этой дате, они содержат лишь точечные изменения. Речь, в частности, идет о перераспределении 60,4 млрд руб.: 12,6 млрд руб. из этой суммы пойдут в Резервный фонд правительства, 12 млрд руб.— госкомпании «Российские автомобильные дороги» (на досрочное погашение облигаций, выпущенных для строительства автотрассы Москва—Санкт-Петербург), 6 млрд руб.— на взнос в капитал Промсвязьбанка для кредитования предприятий ОПК.

Вадим Вислогузов