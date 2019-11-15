Партия дала порулить

Конференция нижегородского регионального отделения «Единой России» практически единогласно выбрала своим секретарем губернатора Глеба Никитина. Он заявил, что партия должна укрепить доверие среди нижегородцев, перехватывая в их интересах конфликтную повестку, и у состоящих в партии чиновников, возможно, будет «раздвоение» сознания по этому поводу. Губернатор также сообщил, что будет использовать партийные полномочия для контроля над главами МСУ и соратниками, ответственными за реализацию нацпроектов. Партийцы отмечают большую ответственность, взятую на себя Глебом Никитиным: ему придется помимо руководства исполнительной властью региона заниматься партстроительством и проведением важных выборных кампаний.



Конференция по избранию руководителя нижегородского регионального отделения «Единой России» прошла на стадионе «Нижний Новгород» с его просторными помещениями и мультимедийным оборудованием. Арендовав конференц-зал, партия продемонстрировала моральную и материальную поддержку спорта и футбольной арены, которая со следующего года переходит на баланс Нижегородской области с затратами более 300 млн руб. ежегодно (о них постоянно переживали местные депутаты, пока в правительстве РФ не пообещали компенсировать эти расходы до 2024 года из федерального бюджета). Организация партийного собрания также отличалась от традиционных конференций лозунгом «Вместе мы можем больше!» и трансляцией происходящего на большие экраны: с их помощью был проведен телемост с несколькими районными партячейками.

В своей программной речи рекомендованный генсоветом «Единой России» губернатор Глеб Никитин заявил, что партия должна завоевывать доверие граждан по формуле: «сказал — сделал», идти к людям и разговаривать с ними в тяжелых ситуациях. «Подобно скорой помощи партия должна быть первой в каждой точке социального напряжения. Она не будет априори на стороне власти в конфликтах с гражданскими активистами и должна активно участвовать во всех процессах — от формирования комфортной среды до борьбы с несанкционированными свалками», — пояснил губернатор. Он напомнил, что за два года работы во власти ему пришлось принять ряд «тяжелых некомфортных решений» в пользу жителей и общественных групп, громко защищавших свои права (имелась в виду отмена жилой застройки в Почаинском овраге и некоторых участках центра города с уплотнением жителей либо вырубкой скверов).

Пояснив, что главное для партии «не искажать народную волю», губернатор добавил, что у некоторых единороссов в исполнительной власти и глав МСУ, возможно, будет «раздвоение личности и поведения» от осознания того, что административные решения нужно строить на интересах граждан. Однако «попутчики и конъюнктурщики» партии не нужны, и честнее будет выйти из «Единой России», либо покинуть должность, добавил Глеб Никитин. Он также сообщил, что будет использовать свои полномочия для партийного контроля работы глав МСУ и чиновников в части исполнения национальных проектов, а «Единая Россия», имея большинство в муниципальных депутатских собраниях, будет принимать кадровые выводы в отношении руководителей, сорвавших нацпроекты. В качестве негативного примера поведения чиновников Глеб Никитин дважды упомянул случаи, когда по программе комфортной среды власти строили не то, за что голосовали жители, которые «получали парковку вместо сквера». Подразумевалась скандальная ситуация в городе Бор при благоустройстве Мухинского озера, но, по иронии судьбы, именно главу администрации Бора Александра Киселева один из делегатов выдвинул в формальные соперники губернатору. За избрание Глеба Никитина секретарем реготделения «Единой России» проголосовали 217 делегатов конференции, за Александра Киселева было подано всего четыре голоса.

Единороссы в неформальных беседах отмечали, что теперь рабочая нагрузка на губернатора возрастет: в зоне его персональной ответственности будут избирательные кампании по выборам в думу Нижнего Новгорода в 2020 году, выборы в заксобрание области и Госдуму РФ в 2021 году. Как признался уступивший пост секретаря реготделения Денис Москвин, партийная работа занимала у него 90% всего времени. «Это очень ответственное решение со стороны губернатора. С одной стороны, усиливается его поддержка партией, а с другой — это огромная дополнительная ответственность, когда человек становится не просто исполнителем, а политическим лидером, разделяя как ошибки, так и успехи. Немногим губернаторам партия доверила такую возможность. У регионального отделения достаточно сильный исполком, который готовит решения, материалы и аналитику. Как говорится, короля играет свита: команда его поддержит», — понадеялся депутат Госдумы Вадим Булавинов.

Глеб Никитин рассказал журналистам, что без совмещения должностей трудно выстроить «Единую Россию» в «сторону идеала», чтобы она стала понятнее и ближе людям, работая эффективным каналом коммуникации с властью. «Руководя партией, я смогу придать ей значимость и собственную субъектность. Как губернатор я могу только рекомендовать представительным органам на местах обеспечить активную позицию в работе над исполнением нацпроектов. А как руководитель регионального отделения я уже могу поручить представителям партии выступить с констатацией фактов: удовлетворительная ли ситуация в районе, либо нет, поставить кому-то на вид. Будем через партию держать представителей власти в тонусе», — заключил губернатор, еще раз подчеркнув контрольную функцию «Единой России». Спикер думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин поддерживает усиление губернаторского контроля над исполнением муниципалитетами национальных проектов и федеральных программ. «В масштабном благоустройстве, эффективном освоении средств и соблюдении сроков заинтересованы жители, депутаты и, конечно, партия. Пора уходить от срыва сроков, возврата выделенных денег и нереализованных планов», — добавил председатель городского собрания.

Роман Кряжев