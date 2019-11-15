Убытки в «Восточном» процессе

Исковое заявление банка «Восточный» к своему акционеру — фондам Baring Vostok о взыскании с них почти 9 млрд руб. подано в связи с итогами проверки банка со стороны ЦБ в 2016 году. Истец полагает, что из-за ответчиков была искажена отчетность кредитной организации, что привело к санкциям регулятора. Впрочем, юристы считают, что описанные в иске убытки выглядят как результат действий линейных менеджеров, а не акционера или совета директоров банка.

Банк «Восточный» подал 13 ноября иск к Evison holdings limited (структура Baring Vostok, через которую фонды владеют почти половиной акций кредитной организации) и основателю фондов Майклу Калви о возмещении убытков на 8,8 млрд руб. Текст искового заявления до сих пор не опубликован, но “Ъ” ознакомился с его копией, а пресс-служба кредитной организации подтвердила ее подлинность. В иске утверждается, что соответствующие убытки «Восточный» понес по результатам проверки регулятором в 2016 году, когда банком владели фонды Baring Vostok, но еще не владел нынешний основной акционер Артем Аветисян.

Согласно акту проверки, ЦБ счел отчетность кредитной организации на 1 июня 2016 года недостоверной. Регулятор выявил в отношении почти 78 тыс. кредитов искажение сроков просроченной задолженности. Это привело к предписанию о создании банком дополнительных резервов на 6,8 млрд руб. Кроме того, «Восточный» неправомерно досрочно признавал в составе прибыли комиссионные доходы за заключение договоров страхования с заемщиками в случаях, когда комиссия уплачена заемщиками из суммы предоставленного кредита. По этому нарушению регулятор уменьшил капитал банка на 2 млрд руб.

Истец также ссылается на объяснения, направленные банком в ЦБ, в отношении выявленных фактов. Тогда «Восточный» в ответе регулятору утверждал, что основной объем искажений произошел в результате сбоя в работе Автоматизированной банковской системы (АБС) от группы компаний «Центр финансовых технологий». Сейчас подконтрольный господину Аветисяну банк обращает внимание суда на то обстоятельство, что фонд Baring Vostok Private Equity Fund III является акционером компании «ЦФТ Ритейл». По мнению истца, техническая документация АБС подтверждает уровень надежности системы, а информация в системе постоянно контролируется, поэтому технические ошибки можно было исправить мгновенно. Исходя из этих предпосылок «Восточный» делает вывод, что технический сбой был «вызван человеческим фактором и создан специально» в интересах Baring Vostok, чтобы подкорректировать отчетность и не выполнять требования ЦБ по доформированию резервов, которые могли бы привести к необходимости докапитализации банка.

В итоге регулятор, учитывая объяснения «Восточного», а также принимая во внимание его объединение с Юниаструм-банком Артема Аветисяна, согласовал план повышения устойчивости и оздоровления объединенного банка. Объединенный банк досоздал все необходимые резервы за 2017 год за счет полученной им прибыли. Истец, соответственно, пытается взыскать понесенные в указанном году расходы в размере 8,8 млрд руб.

Официальный представитель Baring Vostok заявил “Ъ”, что претензии от имени банка направляет компания «Финвижн» Артема Аветисяна (между двумя акционерами идет затяжной корпоративный спор), чтобы решить за счет фондов проблему текущего дефицита капитала «Восточного». «Предписание ЦБ по дополнительным резервам, исполненное и согласованное банком, его менеджментом и всеми его акционерами в 2016 году, заново цитируется контролируемым Аветисяном банком в судах и представляется как убыток,— оппонируют в Baring Vostok.— Это абсурдное толкование предписания регулятора (в начисленных резервах нет и не может быть убытков) делает Кафку былью».

Ответчики, скорее всего, будут доказывать отсутствие связи между ущербом «Восточного» и действиями Майкла Калви и компании Evison, считает адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова. Она не исключает, что ответчики также займут позицию о злоупотреблении правом со стороны истца и о неверно выбранных основаниях иска. Партнер FMG Group Николай Коленчук считает, что взыскать ущерб банк сможет, лишь если ему удастся доказать, что проблемы выносились на рассмотрение акционеров или совета директоров, а те намеренно не принимали по этим вопросам никаких решений или не совершали действий в пределах своих компетенций. Сейчас, по его мнению, исковые требования похожи на попытку переложить ответственность менеджеров на акционеров и совет директоров. Но пока описанные в иске убытки выглядят как последствия действий линейных менеджеров, отмечает господин Коленчук.

Виталий Солдатских