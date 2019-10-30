ЦБ испытывает устойчивость «Восточного»

ЦБ составил акт о необходимости банку «Восточный» сформировать очередные резервы по корпоративному портфелю на 5 млрд руб. Если этот акт выльется в предписание, банку будет сложно создать резервы, не нарушив обязательные нормативы достаточности капитала, но с учетом текущего запаса капитала и ожидаемой прибыли вполне возможно, уверены эксперты.

О том, что по итогам внеплановой проверки регулятор выдал «Восточному» акт о доформировании резервов на сумму не менее 5 млрд руб., первым сообщил РБК со ссылкой на источники. Резервы банку необходимо создать по корпоративному портфелю. Теперь у банка есть две недели на то, чтобы направить ЦБ свои возражения. Если регулятор не примет аргументы банка, «Восточному» придется исполнить соответствующее предписание.

Банк и основной акционер «Восточного» — компания «Финвижн» — не комментируют действия ЦБ. Фонды Baring Vostok утверждают, что не получали результатов проверки, поскольку «Финвижн» якобы ограничивает им доступ к существенной информации. Впрочем, в банке уверяют, что это утверждение Baring Vostok является ложным. «Всем членам совета директоров банка в установленные сроки были направлены письма с информацией о том, где и как можно ознакомиться с актом ЦБ»,— пояснили в «Восточном». В распоряжении “Ъ” есть копия соответствующего письма от 25 октября, отправленного членам совета директоров «Восточного», в том числе директору от Baring Vostok Григорию Жданову.

Опрошенные “Ъ” эксперты считают, что в случае возникновения у банка необходимости по доформированию резервов на 5 млрд руб. соблюсти нормативы достаточности капитала будет непросто. Старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин отмечает, что без учета текущей прибыли до формирования резервов на возможные потери на 5 млрд руб. и признания сопоставимого по сумме убытка собственные средства банка снизятся примерно на ту же сумму, что повлечет за собой существенное снижение нормативов достаточности капитала. В частности, по нормативу Н1.1 (норматив достаточности базового капитала) сработает триггер 5,125% — у банка возникнет обязательство по списанию вечного субординированного долга. Но даже после полного его списания остается риск снижения нормативов достаточности капитала ниже допускаемых регулятором значений.

По словам старшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслана Коршунова, на 1 октября абсолютный запас банка по нормативу Н1.1 составил 3,3 млрд руб. Исходя из этих данных разовое формирование резервов на 5 млрд руб. могло бы привести к снижению норматива Н1.1 до 4%, притом что минимально допустимый уровень составляет 4,5%. Кроме того, норматив Н1.0 также был бы ниже регулятивного минимума. Однако данный сценарий не учитывает финансового результата банка за октябрь: так, прибыль за данный месяц могла бы привести к росту запаса по нормативам и позволить банку выполнить предписание.

Вина в сложившейся ситуации лежит на Baring Vostok, уверяет собеседник “Ъ”, близкий к банку.

Резервы, по его словам, нужно создавать по заемщикам, чье финансовое положение ухудшилось в связи с действиями банка, когда он находился под контролем Baring Vostok. Фонды же уверяют, что «качество заемщика и его финансовое состояние не зависят от кредитора». По словам представителя Baring Vostok, проблемные заемщики изначально не планировали возвращать выданные «Восточным» кредиты и были использованы для «вывода средств, что подтверждается как актом ЦБ, так и тем фактом, что ни один из коммерческих банков не был готов перекредитовать эти компании».

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Также, по словам собеседника “Ъ”, один из акционеров со стороны фондов, Григорий Жданов, направил письма в ЦБ, в которых обращал внимание регулятора на проблемы этих заемщиков, чтобы инициировать внеплановую проверку банка. Таким образом, по мнению собеседника, акционер действовал в ущерб интересам «Восточного», искусственно подрывая его финансовую устойчивость. «В последнее время сложилось стойкое убеждение, что чувствительная для банка информация, попадая в распоряжение менеджеров фонда Baring Vostok, используется в целях, несущих ущерб интересам банка,— заявили в компании "Финвижн".— Неоднократно в СМИ утекала информация о клиентах, а также о якобы критическом финансовом положении банка, что не соответствует действительности и является недопустимым». Представитель Baring Vostok назвал эти письма «стандартным раскрытием информации для регулятора».

Отдел финансов