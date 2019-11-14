Нижегородские депутаты предложили новые условия для своих перелетов бизнес-классом

Депутаты думы Нижнего Новгорода подготовили изменения в проект положения о порядке возмещения себе расходов, связанных со служебными командировками. Напомним, в первой версии проекта народные избранники указали, что им полагается компенсация за перелет бизнес-классом или проезд в спальном вагоне, проживание в одноместном номере, подготовку визы и уплату организационного взноса при участии в международных конференциях. В бюджете на эти цели предложили заложить 1 млн руб. в год. Однако председатель гордумы Дмитрий Барыкин вернул документ на доработку, а мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов пообещал наложить вето.

В новой редакции документа депутаты предложили установить ограничения. Так, перелеты бизнес-классом им будут оплачивать только в случае продолжительности полета свыше шести часов, а железнодорожные билеты в спальных вагонах (СВ, или «люкс») – если поездка продлится более суток. А по окончании командировки депутату предстоит составить полный отчет с информацией о достигнутых договоренностях, выводы и предложения по применению положительного опыта. Предельную сумму компенсаций предложили оставить прежней – на уровне 1 млн руб.

Положение в новой редакции рассмотрят в конце ноября на очередном заседании городской думы.

Как и куда летают народные избранники и госслужащие, читайте в специальном проекте „Ъ-Приволжье“ «Служебная обходимость».

Анастасия Еремина