Владимир Панов наложил вето на решение гордумы по поводу перелетов бизнес-классом В думе сообщили, что юридически мэр не может это сделать

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов заявил, что намерен наложить вето на решение городской думы о компенсации командировочных расходов депутатам за счет средств бюджета. Накануне “Ъ-Приволжье” писал, что депутаты большинством голосов приняли положение о порядке возмещения расходов, связанных с командировками.

Как следует из документа, народные избранники по поручению председателя могут отправиться в командировку самостоятельно или в составе делегаций, при этом им выплатят компенсацию на полет бизнес-классом или проезд в спальном вагоне, за проживание в одноместном номере, подготовку визы и уплату организационного взноса при участии в международных конференциях. Предполагалось, что в бюджете на эти цели заложат 1 млн руб. в год.

Пресс-служба мэрии сегодня распространила комментарий Владимира Панова, в котором говорится, что «решение городской думы не соответствует времени и приоритетам бюджетных расходов города». «Я дал рекомендацию председателю городской думы провести служебную проверку в отношении ответственных за разработку такого решения сотрудников думы и внести изменения в работу аппарата гордумы, чтобы избежать подобных случаев в будущем»,– цитирует пресс-служба главу города.

Председатель городской думы Дмитрий Барыкин сообщил “Ъ-Приволжье”, что ранее принял решение отправить документ на доработку для внесения уточнений (вчера глава думы на заседании не присутствовал из-за болезни). «Дума должна детально прописать все случаи, в которых депутат может воспользоваться перелетами за счет бюджета. Во-первых, это касается только дальних международных перелетов. Во-вторых, депутат обязательно должен быть командирован по поручению председателя думы в интересах представительного органа МСУ или вышестоящих органов власти. Поэтому ни одна командировка по личной инициативе не может быть компенсирована за счет бюджета. Обращаю также внимание на то, что на командировки закладывается 1 млн руб. в год, а в думе 47 депутатов. В среднем этой суммы хватит на пять командировок для делегации из двух человек. Считаю, что этого достаточно для выполнения представительских задач и обмена опытом, который необходим органам МСУ»,– заявил спикер.

Источник в городской думе Нижнего Новгорода сообщил “Ъ-Приволжье”, что сотрудники администрации города были в курсе разрабатываемого документа и удивились реакции главы города. Кроме того, собеседник добавил, что юридически мэр не может наложить вето на решение думы, так как документ к нему не поступал.

Александра Викулова