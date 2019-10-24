Как пролетать миллион

Депутаты думы Нижнего Новгорода подготовились к представительским визитам, впервые приняв положение о порядке возмещения командировочных расходов из городского бюджета. На проезд и проживание депутатов, а их в думе 47 человек, казна готова потратить 1 млн руб. в год. Против оплаты перелетов бизнес-классом выступил только депутат Евгений Лазарев, но большинство его не поддержало. И.о. председателя гордумы Николай Сатаев сообщил, что он не готов «летать в Москву на табуретке».

Городская дума Нижнего Новгорода на заседании впервые приняла положение о порядке возмещения депутатам расходов, связанных с командировками. Согласно этому документу, «для представления интересов городской думы» народные избранники по поручению председателя могут отправиться за пределы Нижнего Новгорода самостоятельно или в составе делегаций.

В этом случае им компенсируются из бюджета расходы на проезд, в том числе по тарифам бизнес-класса в случае перелетов, и в спальном вагоне (СВ) на железнодорожном транспорте.

Также из городского бюджета положены компенсации на проживание в гостинице «не более стоимости однокомнатного номера», на получение въездной визы в случае зарубежного визита и на оплату регистрационного взноса для участия в мероприятии. «Максимальный размер выделяемых денежных средств составляет 1 млн. рублей в течение одного года на всех депутатов городской думы», – говорится в положении. Напомним, всего в городской думе 47 народных избранников, двое из них, заместитель председателя Николай Сатаев и депутат Шамиль Аляутдинов работают на постоянной (оплачиваемой) основе: им, помимо компенсаций, полагается еще по 700 руб. суточных.

Против оплаты из бюджета города представительских расходов выступил только беспартийный депутат Евгений Лазарев. «Я хочу обратить внимание коллег на то, что будут компенсироваться расходы на перелеты бизнес-классом и купе-СВ при проезде железнодорожными транспортом, а также регистрационные взносы. Они, порой, бывают просто сумасбродные, их совершенно не надо оплачивать. А перелет бизнес-классом – это вопрос репутации. Надо ориентироваться на чиновников европейских стран, которые летают эконом-классом и ничего зазорного в этом не видят. Мне кажется, бизнес-класс тоже не надо компенсировать. Надо летать вместе со всеми», – высказался Евгений Лазарев.

Ему возразил депутат Игорь Нагорный, рассказав, что ничего нового в положении о компенсации нет. По его словам, он не раз летал и представлял гордуму на мероприятиях, и гостиница вместе с авиабилетами ему всегда оплачивались, правда, «приходилось долго ждать».

«А куда нам летать-то? Мы от районов депутаты, и по Нижнему Новгороду за свой счет ездим…», – переговаривался с соседями депутат от ЛДПР Герман Карачевский.

В аппарате думы “Ъ” пояснили, что до принятия положения депутатам, работающим на постоянной основе, затраты на командировки оплачивались в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Народным избранникам, которые работают на непостоянной основе, расходы на командировки не компенсировались.

Тем не менее, большинством голосов (28 «за» и четыре «против») депутаты одобрили документ о представительских расходах на свои командировки. Его внес в городскую думу председатель Дмитрий Барыкин, ему предстоит определять целесообразность участия депутатов в каких-либо мероприятиях и состав делегаций. Его заместитель Николай Сатаев неделю назад в составе официальной городской делегации летал в китайский город-побратим Цзинань для участия в форуме «Сотрудничество городов и обмен возможностями для развития» и обмена опытом. «Когда летишь в Москву из Нижнего Новгорода или обратно, там в эконом-классе сидишь, как на табуретке. Плотнее, чем в „Икарусе“, спинку не разложишь… А если в Китай так лететь? Хоть золотом меня осыпь – не полечу, никакого здоровья не хватит. В каждом случае надо подходить здраво», – аргументировал Николай Сатаев необходимость оплаты полетов бизнес-классом.

Роман Кряжев