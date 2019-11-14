Новый участок набережной в Краснодаре начнут строить в 2020 году

Фото: администрация Краснодара

В будущем году начнутся работы по укреплению берега реки Кубань на участке от Тургеневского моста в сторону Юбилейного микрорайона. Это станет первым этапом строительства набережной от существующего участка до Рождественского парка, сообщил вице-губернатор Кубани Игорь Галась. Стоимость проекта вместе с благоустройством оценивается в 6 млрд руб.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, на минувшей неделе главный архитектор Краснодара Наталья Машталир представила проект строительства набережной Кубани от Тургеневского моста до жилого комплекса «Новый город» в ЮМР. Концепция заключается в том, что бы сделать многофункциональный парк, в котором будет сцена для выступлений, большая детская площадка, зону спорта и так далее. Создатели проекта предусмотрели строительство пешеходного моста. Максимальная ширина променадной части составит до 140 м на месте строительства 2-й очереди сквера имени 80-летия образования Краснодарского края. Запроектирован спуск к реке. За храмом предусмотрен скейт-парк, проектируется площадка для выгула собак.

Василий Хитрых