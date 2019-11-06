В Краснодаре презентовали проект набережной от Тургеневского моста до ЮМР

Фото: администрация Краснодара

Главный архитектор Краснодара Наталья Машталир представила проект строительства набережной реки Кубани от Тургеневского моста до жилого комплекса «Новый город» в Юбилейном микрорайоне. Создание данной рекреационной зоны позволит обустроить единую набережную от парка 30-летния Победы в районе затона до Рождественского сквера в ЮМР.

«Наша концепция заключается в том, что мы делаем многофункциональный парк, в котором будет сцена для выступлений, большая детская площадка. Также мы предусмотрели зону спорта — волейбольную и баскетбольную площадки», - сказала госпожа Машталир.

Фото: администрация Краснодара

На новой набережной планируется озеленение, как декоративными деревьями, так и густой лесной массой. Кроме того, создатели проекта предусмотрели строительство на набережной пешеходного моста. Максимальная ширина променадной части составит до 140 м на месте строительства 2-й очереди сквера имени 80-летия образования Краснодарского края. Запроектирован спуск к реке. За храмом предусмотрен скейт-парк, проектируется площадка для выгула собак.

Фото: администрация Краснодара

«И еще мы предлагаем размещать понтоны с бассейнами и кафе. Чтобы в узких частях набережной тоже была какая-то функция, чтобы люди тоже ими пользовались», - говорит главный архитектор Краснодара.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, мэр Краснодара Евгений Первышов год назад сообщал о планах городских властей обустроить пешеходную зону на всем протяжении правого берега реки Кубань в черте города. В настоящее время набережная существует только в парке 30-летия Победы, от моста Поцелуев до Тургеневского моста и в Рождественском парке Юбилейного микрорайона. В ближайшей перспективе планируется соединить пленерную часть берега Кубани от Тургеневского моста до Рождественского парка, а в будущем протянуть набережную до микрорайона Гидростроителей.

Василий Хитрых