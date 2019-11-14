Турция не откажется от С-400 в пользу Patriot

Турция не откажется от российских зенитно-ракетных систем С-400, несмотря на то, что на этом настаивают США, сообщил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам прошедшей в Вашингтоне встречи с президентом США Дональдом Трампом. При этом господин Эрдоган готов рассмотреть покупку американских Patriot.

«Мы сказали США, что если они предложат на подходящих условиях Patriot, мы купим. Но считаем категорически неправильным предложение полностью отказаться от С-400. Нет речи об отказе от С-400 в пользу Patriot»,— подвел итоги переговоров глава Турции (перевод по ТАСС). По его словам, Анкара готова купить и С-400, и Patriot, так как она диверсифицировано развивает систему обороны. «Такая стратегия у наших вооруженных сил»,— добавил он.

Также Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможность покупки истребителей у России. «Если вопрос по F-35 не будет решен, то мы предпримем необходимые шаги»,— отметил он. При этом турецкий президент добавил, что в этот раз подход господина Трампа относительно продажи американских истребителей был «намного более положительный и конструктивный».

Со своей стороны, Дональд Трамп считает, что в ходе переговоров был достигнут прогресс по вопросу российских систем. «Трамп полагает, что он добился прогресса с Эрдоганом по С-400»,— рассказала его советник Келиэнн Конуэй в интервью телеканалу Fox News. В чем конкретно президент США видит прогресс, советник не уточнила.

Напомним, контракт на поставку Турции четырех систем С-400 на сумму около $2,5 млрд был подписан в июле 2017 года, первый этап поставок состоялся летом 2019 года, второй и заключительный — осенью. В ответ на покупку российских систем Вашингтон прекратил поставки самолетов F-35.

Об итогах встречи — в материале “Ъ” «США и Турция остались друзьями с разногласиями».