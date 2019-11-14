США и Турция остались друзьями с разногласиями

Прошедшая в Вашингтоне встреча президентов США и Турции — Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана — принесла лишь видимость результата. Еще недавно обменивающиеся колкостями лидеры показали, что сохранили хорошие отношения, а господин Трамп и вовсе назвал себя «большим фанатом» президента Турции. Правда, все это так и не позволило урегулировать проблемы, назревшие между Вашингтоном и Анкарой. Главная из них — покупка Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400.

Если судить по заявлениям Дональда Трампа, то его вчерашняя встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом была «великолепной и продуктивной». «Мы были друзьями уже давно, почти с первого дня,— сказал американский президент, сидя в Овальном кабинете с господином Эрдоганом и его женой Эмине.— Мы понимаем страны друг друга. Понимаем, почему занимаем те или иные позиции. Их (турецкого президента и его жену.— “Ъ”) очень уважают в их стране и регионе».

Сам факт, что встреча турецкого и американского лидеров состоялась,— действительно успех.

Напомним, после того как Палата представителей Конгресса США признала геноцидом массовые убийства армян в Османской империи, турецкий президент думал отказаться от поездки в Вашингтон. Сыграло роль и письмо, которое Дональд Трамп написал господину Эрдогану накануне начала операции «Источник мира» на севере Сирии. «Не будь крутым парнем! Не будь дураком»,— такими словами американский президент призывал турецкого пойти на сделку с курдами. «Это письмо я вернул уважаемому президенту»,— сказал господин Эрдоган на совместной пресс-конференции. При этом ранее СМИ сообщали, что сразу после прочтения он выбросил его мусорную корзину.

Тему признания армянского геноцида президент Эрдоган тоже не оставил без внимания. Принятую резолюцию он назвал «позорным шагом» и выразил надежду, что верхняя палата Конгресса США — Сенат — «не повторит ошибку».

Впрочем, куда сильнее президентов волновали актуальные, а не исторические вопросы, и как раз их разрешить пока не удается. Главный из них — покупка Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400. Их доставка завершилась 1 ноября. Считая этот шаг нарушением союзнических обязательств, США, в свою очередь, отказались передавать Турции истребители F-35.

«Мы можем преодолеть разногласия вокруг С-400 и F-35»,— сказал на пресс-конференции Реджеп Тайип Эрдоган. При этом он не исключил, что Турция купит еще и американский аналог С-400 — ракеты Patriot, «если поступит выгодное предложение».

Дональд Трамп, в свою очередь, рассказал, что над решением проблемы уже поручено работать главам дипломатий двух стран. «Мы (с Реджепом Тайипом Эрдоганом.— “Ъ”) обратились к нашим госсекретарю и министру иностранных дел, а также к нашим помощникам по национальной безопасности, чтобы они немедленно провели работу над решением вопроса с С-400»,— сказал господин Трамп.

Самому Дональду Трампу, судя по всему, сейчас некогда думать над решением проблемы — он занят внутриполитическими проблемами, а именно попыткой объявить ему импичмент. На пресс-конференции с турецким гостем господин Трамп назвал эту попытку «охотой на ведьм» и «мистификацией».

Тюрколог, директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев в беседе с “Ъ” призвал не воспринимать всерьез дружелюбные заявления лидеров двух стран. «Турецко-американские отношения находятся на своем историческом дне. Трамп и Эрдоган загнали себя в ловушку популизма. Поэтому какого-то прорыва от встреч ожидать не стоит. Ничем не завершившееся обсуждение вопроса С-400 говорит о том, что уступать никто никому не хочет. Стороны боятся демонстрации своей слабости, обмениваясь дежурными формулировками»,— считает он. Более важным, чем итог переговоров эксперт назвал другой момент. «Впервые в истории взаимоотношений двух стран этот визит выглядит как разговор американского президента с лидером "Новой Турции", которая заставила всех считаться со своим мнением. Роль Анкары повысилась в международном смысле»,— говорит господин Мавашев.

Кирилл Кривошеев