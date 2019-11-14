«Похоже, без компромисса не обойтись»

Нет мира — нет Минска: глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил в интервью «Русской службе BBC», что Киев готов покинуть минский процесс. Это произойдет в том случае, если договориться по Донбассу не удастся. Однако прежде должен пройти саммит в «нормандском формате». Пристайко утверждает, что его страна выполнила все условия для дальнейших переговоров — теперь ход за Кремлем. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что у Киева сейчас есть некоторое преимущество — речь идет о так называемых газовых соглашениях.

Киев говорит: мы все условия выполнили — согласились на «формулу Штайнмайера» и на разведение войск в Золотом и Петровском. И войска вроде бы как разводятся — не так, чтобы процесс шел гладко, но все так. Теперь ход за вами — за Москвой. Должен состояться саммит в «нормандском формате», где следует принять некий план дальнейшего урегулирования в Донбассе. Кремль настаивает на том, чтобы «формула Штайнмайера» была имплементирована в украинское законодательство, то есть сначала политическое решение — особый статус ДНР и ЛНР, затем — выборы по украинским законам. Без этого Россия считает, что говорить в «нормандском формате» бесполезно. То есть Киев как бы согласен в целом, но наполнять все это конкретикой не торопится. Он зовет на помощь западных партнеров, чтобы те надавили на Владимира Путина и протолкнули нужный вариант. А он состоит в том, чтобы сначала — украинский контроль, а потом — выборы, плюс закон об особом статусе.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что если результата не будет, тогда страна может выйти из минских соглашений. Альтернативой может стать новый план — например, введение миротворцев. Это схема тоже не нова. Она столько раз обсуждалась и так же проваливалась. Главный посыл такой: российская сторона тоже должна идти на компромиссы. То, что сейчас Украина выйдет из соглашений — это вряд ли. Они просто хотят подтолкнуть процесс. Потому что, если этого не сделать, все так и останется замороженным.

Судя по всему, саммит все-таки состоится. Заметно, что западные партнеры оказывают давление на Кремль. Скорее всего, это будет представлено как главная уступка со стороны Владимира Путина. То, что удастся договориться — на сегодня такой вариант видится безнадежным. Однако Владимир Зеленский после этой самой встречи сможет сказать: я сделал все, что мог. С такой Россией говорить не о чем, и все благополучно вернется во времена Петра Порошенко — такая версия сейчас активно обсуждается.

Поэтому, пока нет саммита, есть шансы на мир. Как только он состоится — они улетучатся.

Вряд ли Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель выступят союзниками Владимира Путина: общественное мнение на Западе априори на стороне Украины. Иной скажет: ну и что, для России это даже лучше — мы своих не бросаем. ДНР и ЛНР остаются. К санкциям привыкли.

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Все бы хорошо, если бы не газ. Соглашения по транзиту с Украиной нет — это проблема на самом чувствительном, финансовом направлении. Одно от другого неотделимо. Будет хоть какая-то договоренность по Донбассу — значит, и с газом продвинется. И вот здесь, похоже, без компромисса не обойтись, так что не все так безнадежно. Есть перспективы у саммита в «нормандском формате».