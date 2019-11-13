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Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ   |  купить фото

Киев задумался, как обойти Минск

Владимир Зеленский ждет от «нормандской четверки» нового соглашения по Донбассу

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Власти Украины заявили, что сделали все необходимое для проведения саммита «нормандской четверки», на котором будут обсуждаться дальнейшие шаги по разрешению конфликта в Донбассе. В Киеве считают, что лидеры России, Германии и Франции вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским должны начать договариваться об отказе от минских соглашений и принятии нового документа. Правда, в реализацию этого сценария в ближайшее время не верят даже в президентской команде.


После разведения противоборствующих сторон в зоне конфликта в Донбассе, произошедшего вблизи трех населенных пунктов — Станицы Луганской, Золотого и Петровского, не осталось формальных препятствий для проведения саммита в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия). Власти Украины рассчитывают, что встреча Владимира Зеленского с президентами Франции и России Эмманюэлем Макроном и Владимиром Путиным, а также с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сможет придать новое ускорение мирному процессу в Донбассе.

В связи с этим в Киеве считают, что основной задачей господина Зеленского в ходе планируемой встречи должен стать пересмотр минских соглашений, которые пока остаются единственным документом, поддержанным всеми сторонами и регулирующим мирный процесс. Как сообщил глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в интервью сайту Liga.net, вместо минских соглашений украинская сторона рассчитывает увидеть новый переговорный формат для обсуждения дальнейшей судьбы Донбасса, в котором было бы больше участников. По его словам, именно сейчас Украине выпал шанс убедить других участников формата, в первую очередь Москву, в необходимости пересмотра ранее утвержденных документов.

С требованием отказаться от минских соглашений выступила и партия Святослава Вакарчука «Голос». В ее заявлении говорится, что исполнение минских соглашений может привести к появлению отдельных районов с излишне широкой автономией, способных влиять на принятие политических решений в масштабах всего государства. В результате, предупредили в «Голосе», Украина рискует лишиться суверенитета, дав возможность Луганску и Донецку ветировать инициативы Киева.

Лидер парламентской фракции «Голоса» Сергей Рахманин обратил внимание еще на одну проблему. По его мнению, выполнение минских соглашений невыгодно Украине еще и с экономической точки зрения. «Если Украина выполнит минские соглашения и санкции (в отношении РФ.— “Ъ”) отменят, то Украина получит неконтролируемую территорию, за которую она должна платить из бюджета, с полностью изуродованной экономикой, разрушенной инфраструктурой, нашпигованную минами, с обнищавшим населением, с ужасной экологической ситуацией, с разрушенными мостами, с уничтоженными дорогами»,— пояснил господин Рахманин в интервью «Украинской правде». По его оценке, на восстановление вернувшегося под контроль Украины Донбасса понадобятся сотни миллиардов долларов.

То, что сохранение санкций привязано именно к минским соглашениям, подтвердил и специальный советник президента Европейской комиссии по вопросам Украины Эльмар Брок, на днях посетивший Киев с официальным визитом. В ходе общения с представителями офиса президента Зеленского господин Брок сообщил, что Европа готова будет снять санкции с России только после выполнения всех условий минских договоренностей.

Однако односторонний отказ от международно признанных соглашений, предупредил депутат от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Владимир Арьев, приведет к куда более печальным последствиям, чем те, что были названы представителями «Голоса». На своей странице в Facebook господин Арьев написал, что отказ Киева от ранее взятых на себя обязательств будет означать фактическое прекращение действия минских соглашений и, как следствие, снятие привязанных к ним санкций. Кроме того, считает депутат, во многом именно минские договоренности удерживают противников Украины в Донбассе от возобновления активных боевых действий. И если этот сдерживающий фактор пропадет, то страну может ожидать новый виток эскалации конфликта.

Впрочем, по информации “Ъ”, вариант одностороннего выхода из соглашений офисом президента Украины не рассматривается вовсе.

В Киеве рассчитывают, что Москву и западных партнеров все-таки удастся склонить к принятию нового, компромиссного документа.

Правда, даже внутри властной команды не верят в то, что это может произойти в ближайшее время. Так, министр иностранных дел Вадим Пристайко, выступая в эфире телеканала ICTV, сообщил, что не ожидает прорывов от возможной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. Однако это не значит, добавил он, что украинский президент должен отказаться от переговоров.

«Считаю, что мы, украинцы, которые дали шанс конкретному человеку — Владимиру Зеленскому — стать президентом и повести эту страну вперед, не только рассчитываем, а требуем от него, чтобы он сделал эту попытку»,— заявил господин Пристайко.

Кроме того, он сообщил, что большинство украинцев ожидает, что президент Зеленский может договориться с Владимиром Путиным о прекращении боевых действий и оживлении экономического сотрудничества.

Согласно проведенному в конце октября исследованию группы «Рейтинг», конфликт в Донбассе остается главным источником беспокойства для украинцев. Большинство участников опроса (71%) признали, что стране больше всего не хватает мира. Кроме того, до рекордных за последние полтора года 36% выросло число украинцев, считающих одной из основных угроз для государства возможность полномасштабной войны с Россией.

Матвей Шиманов, Киев


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