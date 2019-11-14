Глеб Никитин избран секретарем НРО «Единой России» Политологи считают, что эффективность этого решения покажут выборы в 2020 году.

Губернатор Нижегородской области избран секретарем регионального отделения «Единой России».

Такое решение приняла партконференция, в которой участвовали 227 делегатов. Ранее председатель партии Дмитрий Медведев назначил руководителей тринадцати регионов исполняющими полномочия секретарей региональных отделений «Единой России».

По мнению руководителя нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгения Семенова, прокомментировавшего новость для «КоммерсантъFM Нижний Новгород», идея сделать губернаторов одновременно секретарями отделений партии власти в регионах – это идея экспериментальная и идея новаторская. Она ставит перед главами регионов новые политические задачи, которые сегодня не так просты.

Политолог считает, что тот потенциал, который демонстрирует Глеб Никитин, достаточен для того, чтобы справиться с решением этих политических задач. В этой связи собеседник «ЪFM НН» полагает, что внутриполитический блок в правительстве Нижегородской области будет усилен, чтобы губернатор мог эффективно координировать как хозяйственную, так и политическую работу. По его словам, региональное отделение партии ждут обновления, в том числе, и каровые.

Руководитель нижегородского филиала ФоРГО сказал, что потенциал у нового секретаря НРО «Единой России» есть, а насколько этот потенциал будет использован, можно будет увидеть уже в 2020 году, когда состоятся выборы в городскую Думу Нижнего Новгорода.