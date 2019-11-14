Мединский рассказал о выделении более 10 млрд рублей на реконструкцию монастырей

Из федерального бюджета выделено более 10 млрд руб. на реконструкцию монастырей, включенных в список объектов исторического наследия, сообщил министр культуры России Владимир Мединский. По его словам, Соловецкий монастырь получил более 2 млрд руб., Новодевичий монастырь в Москве — 4 млрд руб., Троице-Сергиева лавра — 5,8 млрд руб., Кирилло-Белозерский — 1,1 млрд руб., Воскресенский Новодевичий монастырь в Санкт-Петербурге — 400 млн руб.

«Каждый из монастырей — в первую очередь, независимо от религиозных убеждений и взглядов на следующую жизнь, это величайшие шедевры и сохранение их — это восстановление сущности Русской земли. Кроме того, это имеет экономическое значение, так как работает на туристическую привлекательность, туристы именно это и смотрят»,— сказал господин Мединский (цитата по Znak.com).

Также, по его словам, Минкульт выделяет средства на реконструкцию крепостей. Астраханский кремль получил за 8 лет 2 млрд руб., Нижегородский кремль — 1,5 млрд руб., Тульский кремль — около 1 млрд руб., столько же получит Дербентская крепость и Окольный город Пскова, Порховская крепость в Псковской области — 200 млн руб.

Напомним, в сентябре СКР начал новое масштабное расследование хищения бюджетных средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. По ходатайству следствия, Басманный райсуд Москвы арестовал подозреваемых в хищении в 2011–2016 годах более 20 млн руб., предназначенных для восстановления Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Следствие ведут Соловки».