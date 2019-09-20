Следствие ведут Соловки

Следственный комитет России (СКР) начал новое масштабное расследование хищения бюджетных средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. По ходатайству следствия Басманный райсуд Москвы арестовал бывшего главу департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Владимира Цветнова, заместителя руководителя этого департамента Павла Мосолова, а также бизнесменов Сергея Семикова и Татьяну Магдееву. Они обвиняются в хищении в 2011–2016 годах более 20 млн руб., предназначенных для восстановления Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря. В общей сложности на реконструкцию 70 объектов на архипелаге до 2020 года предполагается потратить 6 млрд руб.

Судья Наталья Дударь рассматривала ходатайства ГСУ СКР об аресте фигурантов этого уголовного дела почти целый день. Представитель следствия настаивал на этой мере пресечения, указывая, что обвиняемые могут скрыться, уничтожить доказательства по делу или иным способом помешать расследованию. В частности, указывал следователь, у госпожи Магдеевой сын учится в США и есть родственники, имеющие собственность в Финляндии.

Защита чиновников и коммерсантов настаивала на чрезмерно жесткой позиции следствия и просила суд ограничиться домашним арестом. В качестве альтернативы адвокат той же госпожи Магдеевой предлагал залог в размере 5 млн руб. Лишь Сергей Скрехин, представляющий интересы Павла Мосолова, утверждал, что у суда нет никаких оснований вообще избирать в отношении его клиента какую бы то ни было меру пресечения.

Правда, сам чиновник, когда судья Наталья Дударь предоставила ему слово, почти со слезами попросил о домашнем аресте. «Ну держите же себя в руках»,— посоветовала ему судья.

В итоге доводы следствия показались суду убедительными, и все фигуранты расследования были отправлены в СИЗО до 12 ноября.

В ходе судебных заседаний стало известно, что уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) СКР возбудил в минувший понедельник, а всех фигурантов задержали днем позже практически одновременно. После непродолжительных допросов им предъявили обвинение в хищении более 20 млн руб. при реализации пяти госконтрактов по реконструкции объектов Соловецкого монастыря.

Вменяемое им преступление относится к периоду 2011–2016 годов, когда господин Цветнов возглавлял департамент в Минкульте (он оставил эту должность в июле 2018 года, а сейчас является руководителем управления культурного наследия и членом наблюдательного совета ФАУ «Роскапстрой»). Господин Мосолов работал у него заместителем и занимает эту же должность в министерстве и по сей день.

По версии следствия, для хищения денежных средств, выделенных в рамках программы «Развитие культуры и туризма» и ФЦП «Культура России» на реставрацию Соловецкого монастыря, чиновники привлекли тогдашнего гендиректора ООО «Сфера» Сергея Семикова и гендиректора ООО «Смартфинанс» Татьяну Магдееву.

В деле есть еще один фигурант, имя которого следствие пока не разглашает. Он находится за границей.

Как следует из материалов дела, организатором махинаций следствие считает господина Цветнова. По данным СКР, именно он «влиял на позицию конкурсной комиссии, обеспечивавшей победу компаниям, которые в дальнейшем получали подряды на реставрацию объектов в Соловецком монастыре». Его заместитель Мосолов якобы занимался тем, что фальсифицировал документы для внесения определенных объектов культурного наследия в соответствующий реестр. При этом многие из них либо вовсе не нуждались в реставрации, либо смета на их восстановление сильно завышалась. Легитимность решениям Павла Мосолова, говорится в деле, придавали соответствующие акты и экспертные заключения, выданные ООО «Сфера» господина Семикова. В мае 2019 года эта фирма прекратила свое существование.

Обналичивались же похищенные денежные средства, по данным СКР, с помощью Татьяны Магдеевой, которая использовала для этого реквизиты 77 организаций. Именно столько печатей фиктивных фирм было найдено у нее во время обыска. Кстати, бизнесвумен оказалась единственной, кто не отрицал своего участия в инкриминированном деянии. Правда, в своих показаниях она утверждала, что якобы не знала о криминальном происхождении денег, а обналичиванием занималась по просьбе Сергея Семикова.

Отметим, что новые эпизоды хищения бюджетных средств были выявлены в ходе расследования другого уголовного дела, которое СКР ведет с февраля 2018 года по той же ч. 4 ст. 159 УК РФ. Как уже рассказывал “Ъ” (см. номер от 28 февраля 2018 года), его возбудили по итогам прокурорской проверки на Соловках. Разобраться в злоупотреблениях при реставрации памятников Соловецкого архипелага, на сохранение которых до 2020 года должно быть выделено 6 млрд руб., потребовал президент Владимир Путин. На тот момент уже половина этой суммы была освоена. Тогда была проведена выемка документов по реставрации Соловецкого монастыря в подведомственном Минкульту ФГКУ «Центрреставрация» и офисах петербургских подрядчиков «Балтстрой» и «Опрстрой». ФГКУ и «Балтстрой», напомним, фигурировали в громком «деле реставраторов», по которому проходили высокопоставленные чиновники Минкульта и бизнесмены. После приговора по тому делу «Центрреставрация» лишилась функций госзаказчика объектов Минкульта, а «Балтстрой» фактически ушел с рынка. Их преемниками на соловецких стройках стали соответственно Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации (СЗД) Минкульта и «Опрстрой» петербургского предпринимателя Владимира Новосельцева. Объем контрактов этой компании со структурами Министерства культуры, по данным «Картотеки.ру», с 2014 года составил около 1 млрд руб., в том числе 826 млн руб. в 2016 году и 93 млн руб. в 2017-м. 5 февраля 2018 года «Центрреставрация» добилась в Арбитражном суде Москвы удовлетворения иска о расторжении контракта с «Опрстроем» на 65 млн руб. и добивалась взыскания с компании еще около 20 млн руб., в том числе 17,5 млн руб. неосновательного обогащения. Именно эта сумма, по данным “Ъ”, фигурирует и в этом уголовном деле. Сейчас оба дела объединены в одно производство.

Олег Рубникович, Алексей Соковнин