В Крым запустят поезда до Феодосии и Евпатории «Гранд Сервис Экспресс» думает о новых маршрутах к курортному сезону

Оператор железнодорожного сообщения с Крымом «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ), уже продавший порядка 20 тыс. билетов в Крым на два маршрута из Москвы и Петербурга, собирается к курортному сезону расширить маршрутную сеть. Обсуждается как прямой поезд из Москвы в Севастополь, так и запуск новых маршрутов из Мурманска, Екатеринбурга и Кисловодска, а также организация движения до Евпатории и Феодосии. Общий спрос на железнодорожные перевозки в Крым на 2020 год ГСЭ оценивает в 1,8 млн пассажиров.

«Гранд Сервис Экспресс», оператор пассажирского железнодорожного сообщения с Крымом, готовится запустить несколько новых направлений к открытию курортного сезона. Об этом рассказал гендиректор компании Александр Ганов.

8 ноября ГСЭ начал продажи билетов в Крым и продал более 3 тыс. билетов за первый день продаж (см. “Ъ” от 9 ноября). «Честно говоря, никто не ожидал такой интенсивной покупки билетов,— сказал господин Ганов.— На данный момент практически 20 тыс. билетов уже продано с учетом того, что глубина продаж ограничена первой декадой января. Спрос огромный».

Пока билеты продаются на два маршрута: Санкт-Петербург—Севастополь (именные поезда «Таврия») и Москва—Симферополь.

«Мы запустили два маршрута, но это лишь начало пути. Мы сейчас рассматриваем разные варианты расширения маршрутной сети,— рассказывает Александр Ганов.— Задача — к курортному сезону добавить новые маршруты и обеспечить доступность железнодорожного сообщения для пассажиров из других регионов нашей страны, не только из Москвы и Санкт-Петербурга».

Среди рассматриваемых — «южный» маршрут, который свяжет Кисловодск, Краснодар и Крым, рассказал топ-менеджер. «Будет маршрут, стартующий в Екатеринбурге. Есть идея стартовать из Мурманска и добавить несколько маршрутов из Москвы и Петербурга в другие города полуострова: есть задача подключить Евпаторию и Феодосию»,— добавил господин Ганов.

Сейчас более 70% пассажиров поезда Санкт-Петербург—Севастополь едут от конечной станции до конечной, но при этом прорабатываются варианты, позволяющие обеспечить подсадку пассажиров на крупных промежуточных станциях. Также в планах, «причем в самых близких»,— пуск прямого поезда Москва—Севастополь. Потребность в дополнительном подвижном составе господин Ганов не уточнил, но не исключил его закупку в будущем, равно как аренду или лизинг. Сейчас все 166 вагонов, которыми управляет ГСЭ на крымских направлениях, принадлежат ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД).

Спрос на железнодорожные перевозки в Крым в 2020 году топ-менеджер оценил в 1,8 млн пассажиров.

Планируемая среднегодовая загрузка составит 60–65%, однако компания может управлять загрузкой, добавляя или отцепляя вагоны, пояснил господин Ганов.

ГСЭ может претендовать на господдержку продаж билетов в плацкарт по регулируемым тарифам, как это делает подконтрольная ОАО РЖД Федеральная пассажирская компания (ФПК). «Есть правовое поле, почему бы не использовать эту возможность?» — пояснил господин Ганов, но не уточнил объем необходимой поддержки. При этом он охарактеризовал перевозки в Крым как прибыльные и сообщил, что перекрестного субсидирования между рентабельным маршрутом Москва—Санкт-Петербург, где работает ГСЭ, и крымскими направлениями не будет. Относительно низкую цену билета господин Ганов объяснил необходимостью удерживать тариф ниже уровня цены авиабилета с учетом того, что авиаперевозки в Крым еще и субсидируются. По его оценке, обеспеченный пассажир будет ориентироваться на самолет, для него время в пути важнее, чем цена билета, а если говорить о дальнем поезде, где плацкарт преобладает, цена должна быть определяющим фактором.

Санкционных рисков в связи с открытием перевозок в Крым ГСЭ не ожидает: компания работает только внутри страны, пояснил топ-менеджер.

Персонал у ГСЭ свой, в том числе компания сейчас набирает и обучает крымчан, рассказал господин Ганов. Поезд «Таврия» будет обладать фирменным стилем, появится информационно-развлекательная система для пассажиров (фильмы, книги). Меню сейчас разрабатывается. Организация питания, говорит господин Ганов, может быть отчасти обеспечена за счет собственной кухни ГСЭ, которую в компании считают конкурентным преимуществом. В ГСЭ уточнили, что котов в Крым железной дорогой можно будет перевозить без ограничения веса.

Наталья Скорлыгина