В Крым запустят поезда до Феодосии и Евпатории

Оператор железнодорожного сообщения с Крымом «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ), уже продавший порядка 20 тыс. билетов в Крым на два маршрута из Москвы и Петербурга, собирается к курортному сезону расширить маршрутную сеть. Обсуждается как прямой поезд из Москвы в Севастополь, так и запуск новых маршрутов из Мурманска, Екатеринбурга и Кисловодска, а также организация движения до Евпатории и Феодосии. Общий спрос на железнодорожные перевозки в Крым на 2020 год ГСЭ оценивает в 1,8 млн пассажиров.
«Гранд Сервис Экспресс», оператор пассажирского железнодорожного сообщения с Крымом, готовится запустить несколько новых направлений к открытию курортного сезона. Об этом рассказал гендиректор компании Александр Ганов.
8 ноября ГСЭ начал продажи билетов в Крым и продал более 3 тыс. билетов за первый день продаж (см. “Ъ” от 9 ноября). «Честно говоря, никто не ожидал такой интенсивной покупки билетов,— сказал господин Ганов.— На данный момент практически 20 тыс. билетов уже продано с учетом того, что глубина продаж ограничена первой декадой января. Спрос огромный».
«Мы запустили два маршрута, но это лишь начало пути. Мы сейчас рассматриваем разные варианты расширения маршрутной сети,— рассказывает Александр Ганов.— Задача — к курортному сезону добавить новые маршруты и обеспечить доступность железнодорожного сообщения для пассажиров из других регионов нашей страны, не только из Москвы и Санкт-Петербурга».
Среди рассматриваемых — «южный» маршрут, который свяжет Кисловодск, Краснодар и Крым, рассказал топ-менеджер. «Будет маршрут, стартующий в Екатеринбурге. Есть идея стартовать из Мурманска и добавить несколько маршрутов из Москвы и Петербурга в другие города полуострова: есть задача подключить Евпаторию и Феодосию»,— добавил господин Ганов.
Сейчас более 70% пассажиров поезда Санкт-Петербург—Севастополь едут от конечной станции до конечной, но при этом прорабатываются варианты, позволяющие обеспечить подсадку пассажиров на крупных промежуточных станциях. Также в планах, «причем в самых близких»,— пуск прямого поезда Москва—Севастополь. Потребность в дополнительном подвижном составе господин Ганов не уточнил, но не исключил его закупку в будущем, равно как аренду или лизинг. Сейчас все 166 вагонов, которыми управляет ГСЭ на крымских направлениях, принадлежат ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД).
Планируемая среднегодовая загрузка составит 60–65%, однако компания может управлять загрузкой, добавляя или отцепляя вагоны, пояснил господин Ганов.
ГСЭ может претендовать на господдержку продаж билетов в плацкарт по регулируемым тарифам, как это делает подконтрольная ОАО РЖД Федеральная пассажирская компания (ФПК). «Есть правовое поле, почему бы не использовать эту возможность?» — пояснил господин Ганов, но не уточнил объем необходимой поддержки. При этом он охарактеризовал перевозки в Крым как прибыльные и сообщил, что перекрестного субсидирования между рентабельным маршрутом Москва—Санкт-Петербург, где работает ГСЭ, и крымскими направлениями не будет. Относительно низкую цену билета господин Ганов объяснил необходимостью удерживать тариф ниже уровня цены авиабилета с учетом того, что авиаперевозки в Крым еще и субсидируются. По его оценке, обеспеченный пассажир будет ориентироваться на самолет, для него время в пути важнее, чем цена билета, а если говорить о дальнем поезде, где плацкарт преобладает, цена должна быть определяющим фактором.
Санкционных рисков в связи с открытием перевозок в Крым ГСЭ не ожидает: компания работает только внутри страны, пояснил топ-менеджер.
Персонал у ГСЭ свой, в том числе компания сейчас набирает и обучает крымчан, рассказал господин Ганов. Поезд «Таврия» будет обладать фирменным стилем, появится информационно-развлекательная система для пассажиров (фильмы, книги). Меню сейчас разрабатывается. Организация питания, говорит господин Ганов, может быть отчасти обеспечена за счет собственной кухни ГСЭ, которую в компании считают конкурентным преимуществом. В ГСЭ уточнили, что котов в Крым железной дорогой можно будет перевозить без ограничения веса.
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