Крым «отрезали» от крупных билетных поисковиков

Крымские отели исчезли из крупных агрегаторов по поиску билетов. Сервис Trivago больше не ищет варианты размещений на полуострове. Ранее о подобных проблемах заявили пользователи площадок Kayak и Momondo. Нельзя забронировать отели в Крыму и через другие крупные поисковики — Skyscanner, RoomGuru и Booking. Как это отразится на местном гостиничном бизнесе?

Крымский специалист по бронированию отелей Михаил Степин уверен, что предприниматели не почувствуют серьезных изменений. По его словам, предложения можно найти и через другие площадки, а негативное влияние на спрос оказывают другие факторы: «Trivago — не основной источник бронирования отелей Крыма, есть и другие, в том числе отечественные. Существует еще масса других способов, с помощью которых гости могут резервировать апартаменты.

Но проблема в том, что очень мало дешевых авиабилетов.

Есть определенные даты в августе, когда есть хорошие варианты, но люди быстро их разбирают и активно бронируют отели».

В Крыму тем временем отчитались о большом наплыве отдыхающих. По данным местного министерства туризма, в июле полуостров пользуется наибольшей популярностью у российских туристов по сравнению с другими внутренними направлениями. Более того, Крым сейчас конкурирует и с международными направлениями, сообщает пиар-менеджер сервиса Biletix.ru Григорий Луговой: «На Крым пришлось 14% от всех бронирований авиабилетов по России. Для сравнения, например, в Сочи эта цифра составляет 8%, то есть отрыв практически в два раза. Также снизился средний чек авиабилетов туда-обратно для перелета из российских городов в Симферополь с 12,4 тыс. до 10,8 тыс. руб. Учитывая, что на внутренние направления сейчас приходится больше 60% всех бронирований, то очевидно, что Крым возглавляет рейтинг самых популярных направлений не только в России, но и за границей».

Согласно аналитике «Яндекса», в топ-30 популярных туристических городов и курортов по количеству поисковых запросов россиян вошли шесть городов крымского полуострова — Ялта, Алушта, Феодосия, Судак, Севастополь и Евпатория.

Анна Пестерева