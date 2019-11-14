Минюст начал проверку ФБК после просьбы исключить из реестра иноагентов

Министерство юстиции России начало внеплановую проверку Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщил директор организации Иван Жданов. Месяцем ранее Минюст внес ФБК в реестр НКО, выполняющих функции иностранных агентов. ФБК подал иск к ведомству с требованием исключить организацию из списка.

Статус иностранного агента предполагает, что организация, будучи резидентом одной страны, активно представляет в ней зарубежные интересы и финансируются из-за рубежа. С 2012 года НКО, включенные в список иностранных агентов, обязаны предоставлять отчеты о своей деятельности, своих руководителях, расходовании денежных средств. В случае невыполнения обязательств предусмотрена уголовная ответственность или штраф.

«В отношении организации главным управлением Минюста России будет проведена внеплановая проверка на предмет наличия (отсутствия) в деятельности организации признаков НКО, выполняющей функции иностранного агента»,— говорится в письме ведомства, опубликованном на странице Twitter господина Жданова.

Напомним, 9 октября Минюст внес ФБК в список иностранных агентов, объяснив это тем, что организация получила 140 тыс. руб. посредством траншей из США и Испании. Позже стало известно, что указанные платежи были отправлены на заблокированные счета. В интервью “Ъ” Иван Жданов заявил о намерении оспорить решение ведомства в суде.

О решении Минюста и реакции организации — в материале “Ъ” «"ФБК хотят заставить прекратить расследования"».