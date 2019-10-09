Платежи, из-за которых ФБК признали иноагентом, отправлены на заблокированный счет

Деньги, из-за которых основанный оппозиционером Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) был признан иностранным агентом, были отправлены на уже заблокированные счета, сообщил директор ФБК Иван Жданов. Министерство юстиции России ранее заявило, что ФБК получил 140 тыс. руб. от двух фирм: Star-Doors.Com из американского штата Флорида и Roberto Fabio Monda Cardenas из Испании. Счета фонда заблокированы с августа.

«Мы действительно нашли платеж на заблокированный счет со стороны какой-то испанской компании, о которой мы понятия не имеем, на 140 тыс., и не нашли никакого платежа из Флориды. Такое случалось и раньше, и мы легко возвращали платежи, но отследить платеж на заблокированный счет достаточно сложно, и невозможно вернуть, даже если бы захотели. Я думаю, что это все очень похоже на провокацию, потому что платежей от юридических лиц у нас вообще практически нет, а тем более иностранных платежей и тем более специально на заблокированный счет»,— сказал господин Жданов в эфире телеканала «Дождь».

Минюст объявил о включении ФБК в список иностранных агентов 9 октября. Господин Навальный обратился к ведомству с требованием публично предоставить доказательства того, что ФБК финансируется из-за рубежа. Исполняющий обязанности департамента по делам некоммерческих организаций Минюста Владимир Титов заявил, что ФБК получил 140 тыс. руб. посредством траншей из США и Испании.

Подробнее о внесении фонда в список иноагентов — в материале “Ъ” «"ФБК хотят заставить прекратить расследования"».