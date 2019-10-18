Фонд Навального обжаловал включение в реестр иностранных агентов

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подал в Замоскворецкий суд Москвы иск к Министерству юстиции, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на юриста Вячеслава Гимади. Организация требует исключить ее из реестра некоммерческих организаций (НКО) со статусом иностранных агентов.

ФБК также просит суд истребовать у Минюста материалы о причинах включения в список таких организаций.

Статус иностранного агента предполагает, что данная организация, будучи резидентом одной страны, активно представляет в ней зарубежные интересы, финансируются из-за рубежа и занимается политической деятельностью. С 2012 года НКО, включенные в список иностранных агентов, обязаны предоставлять отчеты о деятельности, руководителях, расходовании денег.

Минюст включил ФБК в реестр иностранных агентов 9 октября из-за поступлений на счет иностранного финансирования. В Фонде отрицают получение денег из других государств. По версии ФБК, эти деньги поступили на счет уже после их ареста по уголовному делу о легализации доходов, полученных преступным путем. Сегодня, 18 октября, «Медуза» опубликовала материал о личности испанца, который перевел около 140 тысяч рублей на счет ФБК. Он никогда не был в России, не смог произнести название организации, но при этом подтвердил, что переводил деньги на счет Фонда.

Подробнее о включении ФБК в реестр иностранных агентов — в материале “Ъ”.