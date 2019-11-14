Студент оставил послание перед стрельбой в колледже в Благовещенске

Студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске Данил Засорин оставил аудиопослание перед тем, как сегодня устроить стрельбу в вузе. Первой запись опубликовал Telegram-канал Baza; по информации Telegram-канала Методичка, ее начало обрезано.

Послание начинается со слов «именно эти люди должны были остановить все это, именно с них спрос». Стрелок говорит, что «так было всегда», и упоминает Эрика Харриса и Дилана Клиболда, устроивших массовое убийство в школе «Колумбайн» в 1999 году. «Именно эти люди не смогли понять... что у них мысль об убийствах — они просто выписали таблетки. У которых очевидные побочные действия. Это они отпустили их на улицу после этих приемов»,— говорит студент.

По некоторым версиям, причиной массовых убийств неоднократно становились антидепрессанты. Так, например, упомянутый Эрик Харрис принимал Золофт и Лювок. Согласно данным из открытых источников, антидепрессанты также принимал Кип Кинкл, убивший своих родителей и двоих учеников своей школы; Люк Вудхэм, устроивший бойню в 16 лет; 11-летний Эндрю Голден и 13-летний Джонсон Митчелл, убившие четырех учеников и другие .

Стрелок заявил, что остановить бы его не смог никто «из тех, кого будут обвинять по телеку, когда это произойдет». «Ну что могли бы сделать? Если бы я сейчас позвонил Дане — завтра я с ним поговорю, я надеюсь,— если бы я ему сейчас позвонил и сказал "завтра это произойдет". Ну и что бы он сделал? Позвонил бы в полицию? Зная нашу полицию... Они бы просто — "а, все понятно" — и кладут трубку. Позвонил бы моим родителям? Я бы им профессионально <...> (наврал.— “Ъ”), что Данька что-то бесится, мы с ним перестали общаться. Может быть, он там спился? Он же спивается пивом... Еще, конечно, обидно, почему именно я, почему именно здесь, почему именно сейчас»,— рассказывает стрелок.

В конце записи юноша рассуждает о своем прошлом. Он рассказывает о дворах, с которыми у него связаны теплые воспоминание, несмотря на то «что это началось примерно в то время». Молодой человек не уточняет, что он имеет в виду. Также он вспоминает дворы, где он гулял, когда у него «были друзья,— больше чем сейчас как минимум на одного». Заканчивает свой монолог убийца рекомендацией подписаться на известный геймерский YouTube-канал и играть в популярную компьютерную игру.

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Напомним, утром 14 ноября учащийся Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске открыл там стрельбу. Трое молодых людей (17, 19 и 20 лет) пострадали, погиб 19-летний парень и сам стрелок — по информации СКР, он покончил с собой. Изначально было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц, совершенном из хулиганских побуждений (п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Также возбуждены два уголовных дела о необеспечении надлежащей охраны (ч. 3 ст. 238 УК РФ) и о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ).